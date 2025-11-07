自由電子報
娛樂 最新消息

黃明志涉毒、捲命案 寇乃馨苦勸他15年女友「遇錯人就快閃」

左起為黃國倫、寇乃馨，右一為黃小柔。（記者侯家瑜攝）左起為黃國倫、寇乃馨，右一為黃小柔。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯命案，也被警方以持毒及濫用毒品罪起訴。同為音樂人的黃國倫今與老婆寇乃馨出席家居品牌活動，被問到此事時表示感慨。

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（本報資料照、翻攝自IG）

黃明志涉毒、捲入謝侑芯命案震驚海內外，BBC也罕見跟進報導。大馬警方原先以猝死案處理，兩週後才改以謀殺角度偵辦，而黃明志交往15年的女友Sarah依舊陪伴他投案，被外界形容「不離不棄」。

黃國倫說：「我跟黃明志不認識，但我覺得音樂人要活在光中，不要活在黑暗裡。世界誘惑很多，人前仁厚是一片，但日久見人心、路遙知馬力，最終都會顯露出來。做人要表裡如一，交給法律去查，希望水落石出。」

寇乃馨則強調：「音樂人創作不該靠毒品，我老公每首百萬金曲都靠禱告得來。」她也從女性角度語重心長說：「與男人長期相處，要看他是否帶給妳正面能量。若發現關係讓妳變得不快樂、不安，就要勇敢離開。」黃小柔則說：「要是我有15歲的女兒，我會很心疼那個女生。愛情要冷靜，彼此給時間。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

