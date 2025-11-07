林志玲看《康熙來了》合體哭到停不了 親曝私訊小S說加油

林志玲亮麗出席文策院的創意內容大會展頒獎。（文策院提供）

〔記者許世穎／台北報導〕林志玲以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在文策院舉辦的「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。今出席大會時被問到日前小S 在金鐘獎和蔡康永合體重現「康熙來了」，語帶哽咽透露，當時看到小S走出來就哭了：「我完全無法停止眼淚！」

林志玲表示，失去親人的痛苦真的很煎熬，「她（小S）很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

過去小S經常在節目上和她隔空對話，林志玲笑說：「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」她透露，現在會在網路看到以前上康熙的片段，朋友和家人都覺得很有趣，更透露私下有傳訊和小S說加油。

此次設立「林志玲未來力量獎」，林志玲她透露全因身為母親的身分，「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

該獎項由林志玲親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣 50 萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

至於許多粉絲都期待林志玲重回螢光幕前，她坦言要謹慎，但如果她的出現能夠鼓勵到某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，找回一點自己，覺得會更有意義，「我其實沒有眷戀鎂光燈。若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」。

