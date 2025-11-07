自由電子報
娛樂 最新消息

Andy老師官司贏了！家寧母反告加重誹謗遭駁 檢認屬可受公評範疇

Andy（右）遭張家寧（左）母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，檢方認定罪嫌不足裁定不起訴。（組合照，翻攝自YouTube）Andy（右）遭張家寧（左）母曾淑惠反告加重誹謗及違反個資法，檢方認定罪嫌不足裁定不起訴。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」前成員Andy老師，與前女友兼昔日夥伴張家寧因頻道財務糾紛鬧上法院，雙方互控官司纏訟。新北地檢署日前依業務侵占、背信、幫助逃漏稅、妨害電腦使用等罪，起訴張家寧、張母曾淑惠、張父張國龍與張妹張家芸4人。不過，張母曾淑惠另控Andy加重誹謗及違反個資法，經檢方認定內容屬可受公評事項，罪嫌不足裁定不起訴，且因曾淑惠未於期限內聲請再議，該處分已確定。

Andy與張家寧曾共同經營YouTube頻道「眾量級CROWD」，2018年間委託張家寧母親曾淑惠成立「群海娛樂股份有限公司」，未料雙方後來因公司財務、股權與商標問題爆發爭議。Andy指出，從未看過公司帳目，也不知商標竟於2020年遭曾淑惠以個人名義註冊，認為相關行為不符約定，因此提告主張權益。檢方日前正式起訴張家寧一家人，全案目前由新北地院審理中。

然而，曾淑惠另於今年3月反控Andy指在頻道影片《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD原來不是我的？！》中稱「恐嚇、獨吞商標」等不實內容誤導觀眾，損害其名譽並違反《個人資料保護法》。對此，檢方調查後認為，群海公司與「眾量級」頻道均屬公眾關注範疇，影片討論屬合理評論，且引用資料皆為公開資訊，因此罪嫌不足，處分不起訴。

案發後，Andy在臉書發文表示，收到不起訴處分書的當下感到欣慰，並表示「正義也許會遲到，但從不會缺席。」依《刑事訴訟法》規定，告訴人若不服結果，可於10日內向上級檢察機關聲請再議，但曾淑惠並未於期限內提出申請，Andy不起訴處分因此正式生效，為這場纏訟爭議再添新進展。

