娛樂 最新消息

（影）陳漢典、Lulu結婚全紀錄曝光 登記結婚照片被退貨

「Lulu」黃路梓茵（左）與陳漢典登記結婚紀錄上架。（翻攝自YouTube）「Lulu」黃路梓茵（左）與陳漢典登記結婚紀錄上架。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星陳漢典和「Lulu」黃路梓茵今（7）在YouTube頻道上架新影片，內容竟然是兩人到戶政事務所登記結婚的全紀錄，兩人在影片中懷著羞澀與開心的笑容，在吵吵鬧鬧當中完成人生大事。只不過中間有個小插曲，兩人因登記結婚要更換身分證，故交出大頭照，結果因為兩人都歪頭拍照，證件照被打槍，兩人自嘲：「因為我們是諧（斜）星」。

陳漢典（左）跟Lulu的證件照因為歪頭拍攝被退件。（翻攝自YouTube）陳漢典（左）跟Lulu的證件照因為歪頭拍攝被退件。（翻攝自YouTube）

陳漢典（左）和Lulu自嘲歪頭因為是諧（斜）星。（翻攝自YouTube）陳漢典（左）和Lulu自嘲歪頭因為是諧（斜）星。（翻攝自YouTube）

陳漢典跟Lulu上戶政事務所的紀錄，看起來就像是場實境秀，Lulu在簽下結婚證書時，趁機秀一下自己手上戴的大鑽戒；陳漢典簽名時，Lulu在旁邊故意大叫「你怎麼簽孫耀威？」，惹得現場哈哈大笑。陳漢典面對人生大事看起來有點太過謹慎，填戶籍地址時腦袋一片空白，不知道要寫什麼，貼心的Lulu不斷撫著他的肩頭，叫他不要抖。

最後拍大合照的時候，同行友人竟然還cue戶政事務所的工作人員記得要笑，過程充滿歡樂。

