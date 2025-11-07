自由電子報
娛樂 電視

寇乃馨談粿粿出軌「現場拿手機拷問」 黃國倫一臉慌張

左起為黃國倫、寇乃馨，右一為黃小柔。（記者侯家瑜攝）左起為黃國倫、寇乃馨，右一為黃小柔。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕寇乃馨、黃國倫與黃小柔今（7）出席家居品牌活動。談到近日鬧得沸沸揚揚的「粿粿出軌王子事件」時，3人開始聊婚姻信任議題。

媒體問他們若伴侶與異性朋友相約出國兩週，是否能接受？黃國倫秒回：「長得很帥？不行！」他強調夫妻應該彼此透明，「夫妻之間幹嘛演無間道？出國兩週？跟朋友去玩？沒可能啦！」他笑說，自己之前有和陳子鴻等男生去日本五天，偶遇陶喆那次，那種行程就差不多，沒有異性可以！寇乃馨則接話：「既然是男男女女一起去玩，為什麼不帶我？一起體驗共同風景不是更好？省得還要邊玩邊分享。」她笑稱夫妻倆幾乎不分開行動，因爲都很黏彼此。

寇乃馨（左）當場拷問黃國倫。（記者侯家瑜攝）寇乃馨（左）當場拷問黃國倫。（記者侯家瑜攝）

至於是否會查看對方的手機？黃國倫直言：「我從來不看她的手機。」寇乃馨當場遞上手機要老公解鎖，結果黃國倫竟打不出密碼，笑翻全場。寇乃馨說：「老公只要單獨出去，就是去看吉他，他常跟我說，喜歡吉他的男人不會變壞。」她也補充：「我跟他說過，如果出去旅遊時迷路找不到我，就去玩具店找我。」至於家庭財務分配，黃國倫坦言：「誰有錢誰就付。」寇乃馨則說：「我們財務分開，但都很喜歡互送禮物。」

而一旁的黃小柔則笑答，老公是個不太拍照、也不喜歡上鏡頭的低調男人。被問及能否接受老公與異性單獨出國？她淡定表示：「我不太會問，也不太管，因為我對老公是完全信任的。」

