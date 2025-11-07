踹飛北捷嬤 Fumi阿姨重現長腿神功成業配名場面

Fumi阿姨再現飛踢神功。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前在台北捷運因優先席發生衝突事件，當事人「長髮男」Fumi阿姨被挖出是台大畢業高材生，一舉爆紅。近日網路上又出現一段影片，赫然驚見Fumi阿姨重現飛踢神功，原來她受邀替亞馬遜（Amazon）跨境物流寄件服務做線上宣傳，看完影片的網友莞爾一笑，重點竟畫在Fumi阿姨溫馨提醒：暴力是不對的。

Fumi阿姨強調：暴力是不對的喲。（翻攝自IG）

「辣個提著三宅一生的女人來亞馬遜了」，亞馬遜與全家便利商店合作推出「全新跨境物流寄件服務」，特意找來Fumi阿姨重現當初的踹人經典名場面。除找來Fumi阿姨幫忙拍影片宣傳，更把留言區關鍵字設為「try one more time」讓影片超有梗，網友也瘋狂朝聖。

Fumi阿姨開玩笑說，先前北捷優先座影片把她拍胖了，這次角度要抓好一點，更不忘提醒「暴力是不對的」。自從北捷優先座爭議片在網路流傳後，Fumi阿姨跟著暴紅，社群帳號追蹤人數也超過8萬人。

