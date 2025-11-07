自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

踹飛北捷嬤 Fumi阿姨重現長腿神功成業配名場面

Fumi阿姨再現飛踢神功。（翻攝自IG）Fumi阿姨再現飛踢神功。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前在台北捷運因優先席發生衝突事件，當事人「長髮男」Fumi阿姨被挖出是台大畢業高材生，一舉爆紅。近日網路上又出現一段影片，赫然驚見Fumi阿姨重現飛踢神功，原來她受邀替亞馬遜（Amazon）跨境物流寄件服務做線上宣傳，看完影片的網友莞爾一笑，重點竟畫在Fumi阿姨溫馨提醒：暴力是不對的。

Fumi阿姨強調：暴力是不對的喲。（翻攝自IG）Fumi阿姨強調：暴力是不對的喲。（翻攝自IG）

「辣個提著三宅一生的女人來亞馬遜了」，亞馬遜與全家便利商店合作推出「全新跨境物流寄件服務」，特意找來Fumi阿姨重現當初的踹人經典名場面。除找來Fumi阿姨幫忙拍影片宣傳，更把留言區關鍵字設為「try one more time」讓影片超有梗，網友也瘋狂朝聖。

Fumi阿姨開玩笑說，先前北捷優先座影片把她拍胖了，這次角度要抓好一點，更不忘提醒「暴力是不對的」。自從北捷優先座爭議片在網路流傳後，Fumi阿姨跟著暴紅，社群帳號追蹤人數也超過8萬人。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中