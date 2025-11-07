自由電子報
娛樂 最新消息

楊千霈主持《金馬62入圍系列報導》 帶觀眾探索入圍者心路歷程

楊千霈帶領觀眾深度探索金馬62入圍作品的魅力。（台視提供）楊千霈帶領觀眾深度探索金馬62入圍作品的魅力。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《第62屆金馬獎》將於11月22日在台北流行音樂中心登場，台視特別製作《金馬62入圍系列報導》，邀集藍葦華、高伊玲、黃鐙輝、葉子綺、張孝全、牧森、林怡婷、劉敬等11位入圍者暢談拍攝點滴與入圍心情。節目由楊千霈主持，將於11月8日與15日下午5點30分播出。

《我家的事》一家人全數入圍，創下難得紀錄。左起藍葦華、高伊玲、潘客印、黃珮琪、曾敬驊。（台視提供）《我家的事》一家人全數入圍，創下難得紀錄。左起藍葦華、高伊玲、潘客印、黃珮琪、曾敬驊。（台視提供）

以一家四口為主軸的《我家的事》橫掃8項提名，藍葦華首度問鼎影帝，他以「阿冬」詮釋男人自尊與自卑的交戰，回憶公布入圍當日「開心到哭不出來」。首度角逐影后的高伊玲感性說，角色阿秋為家庭犧牲自我，讓她詮釋時格外心疼；黃珮琪則笑稱導演要求「要哭但不能流淚」，讓她數度憋笑兼落淚。姚淳耀與曾敬驊雙雙入圍男配角，前者形容角色阿淵如衛星般圍繞家庭，後者則坦言未模仿導演原型，而是融入自身經驗呈現真實情感。

姚淳耀入行15年以《我家的事》首度叩關金馬獎。（台視提供）姚淳耀入行15年以《我家的事》首度叩關金馬獎。（台視提供）

左起黃鐙輝、葉子綺以《左撇子女孩》首度問鼎金馬。（台視提供）左起黃鐙輝、葉子綺以《左撇子女孩》首度問鼎金馬。（台視提供）

代表台灣角逐2026奧斯卡國際影片的《左撇子女孩》入圍9項大獎。黃鐙輝首度問鼎金馬，為戲苦學夜市叫賣術，笑說「民眾還以為我真的在擺攤！」年僅9歲的葉子綺則以自然演技入圍女配角，她笑說：「可以走紅毯太開心了！」導演採手機拍攝，讓現場更貼近生活氛圍。

張孝全憑藉《深度安靜》問鼎金馬影帝。（台視提供）張孝全憑藉《深度安靜》問鼎金馬影帝。（台視提供）

張孝全憑《深度安靜》再戰金馬，以內斂演技詮釋被壓抑的靈魂，「痛苦又快樂」地完成角色。他稱與金士傑對戲時「人會自動被帶入狀態」。

劉敬憑藉《失明》角逐最佳新演員。（台視提供）劉敬憑藉《失明》角逐最佳新演員。（台視提供）

三位新星則為影壇注入新能量：牧森在《進行曲》中苦練小號數月、林怡婷為《恨女的逆襲》展開半年拳擊特訓、劉敬在《失明》中挑戰禁忌題材被讚「光彩奪目」。他笑說，片場都直接叫林依晨「媽媽」，自然完成多場母子情深對手戲。

牧森、林怡婷分別以《進行曲》、《恨女的逆襲》入圍最佳新演員。左起牧森、楊千霈、林怡婷。（台視提供）牧森、林怡婷分別以《進行曲》、《恨女的逆襲》入圍最佳新演員。左起牧森、楊千霈、林怡婷。（台視提供）

