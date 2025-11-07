自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳玉勳拍《大濛》撞鬼結果哭笑不得 柯煒林在片場被罵最多

導演陳玉勳（左起）、曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林、監製李烈、葉如芬。（記者胡舜翔攝）導演陳玉勳（左起）、曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林、監製李烈、葉如芬。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎11項大獎的《大濛》導演陳玉勳率領監製葉如芬、李烈與演員柯煒林、方郁婷、9m88今一同受訪，分享拍片心情。柯煒林笑稱昨看完首映真的很佩服導演陳玉勳，「本來還有點怕他。」陳玉勳在旁幽默回應：「你現在知道我多辛苦了吧？我每天都對他很兇，但真的只有一次罵他啦！」柯煒林則打趣說：「心理不平衡啦！」

勳導爆料柯煒林與方郁婷常在片場講英文，「就像兩個民國40年代的鄉下人，在我背後偷偷講英文。」兩人則笑稱只是放鬆心情，但開拍立刻進入狀況。柯煒林更透露，為了抓住時代氛圍，常在現場聽該年代的粵劇與老歌。

談及拍攝趣事，陳玉勳笑說曾誤以為宿舍鬧鬼，「我那時住烈姊隔壁，一直聽到她拖桌子的聲音，想說她是每天在做法嗎？但她說很早就睡覺了」，結果殺青過了半年後他在家睡覺，才發現是自己打呼的聲音。

陳玉勳透露，拍攝期間雖真的有感受到暝暝中有人幫助，甚至拍攝40天僅一天下雨；還有他們換新的劇本辦公室，他一進去心情就變很差、很阿雜，後來才發現辦公室位於舊的軍法處隔壁，但在監製李烈用艾草淨化後一切順利，「覺得一直有一個力量在牽引我。」

此外，該片美術設計由金馬得主「頭哥」王誌成率領團隊打造，重現台北榮町商圈的昔日風華。劇組斥資4千萬台幣搭建早期平民建築與金山街、市場、福馬林池等重要場景，取景遍及台南、嘉義及鹽水岸內影視基地，令觀眾彷彿穿越回那個動盪卻溫情滿滿的年代。

另外，9m88日前被爆和章廣辰同看演唱會共享1杯飲料，說他們10年情升格戀人，她表示，「當然不是真的」直呼是假新聞，還當場徵男友，更用歌詞回應「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我」。《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台正式上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中