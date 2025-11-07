陳玉勳拍《大濛》撞鬼結果哭笑不得 柯煒林在片場被罵最多

導演陳玉勳（左起）、曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林、監製李烈、葉如芬。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎11項大獎的《大濛》導演陳玉勳率領監製葉如芬、李烈與演員柯煒林、方郁婷、9m88今一同受訪，分享拍片心情。柯煒林笑稱昨看完首映真的很佩服導演陳玉勳，「本來還有點怕他。」陳玉勳在旁幽默回應：「你現在知道我多辛苦了吧？我每天都對他很兇，但真的只有一次罵他啦！」柯煒林則打趣說：「心理不平衡啦！」

勳導爆料柯煒林與方郁婷常在片場講英文，「就像兩個民國40年代的鄉下人，在我背後偷偷講英文。」兩人則笑稱只是放鬆心情，但開拍立刻進入狀況。柯煒林更透露，為了抓住時代氛圍，常在現場聽該年代的粵劇與老歌。

談及拍攝趣事，陳玉勳笑說曾誤以為宿舍鬧鬼，「我那時住烈姊隔壁，一直聽到她拖桌子的聲音，想說她是每天在做法嗎？但她說很早就睡覺了」，結果殺青過了半年後他在家睡覺，才發現是自己打呼的聲音。

陳玉勳透露，拍攝期間雖真的有感受到暝暝中有人幫助，甚至拍攝40天僅一天下雨；還有他們換新的劇本辦公室，他一進去心情就變很差、很阿雜，後來才發現辦公室位於舊的軍法處隔壁，但在監製李烈用艾草淨化後一切順利，「覺得一直有一個力量在牽引我。」

此外，該片美術設計由金馬得主「頭哥」王誌成率領團隊打造，重現台北榮町商圈的昔日風華。劇組斥資4千萬台幣搭建早期平民建築與金山街、市場、福馬林池等重要場景，取景遍及台南、嘉義及鹽水岸內影視基地，令觀眾彷彿穿越回那個動盪卻溫情滿滿的年代。

另外，9m88日前被爆和章廣辰同看演唱會共享1杯飲料，說他們10年情升格戀人，她表示，「當然不是真的」直呼是假新聞，還當場徵男友，更用歌詞回應「如果有男生朝我方向走來，請通知一下，來找我」。《大濛》將於11月21至23日舉行口碑場，11月27日全台正式上映。

