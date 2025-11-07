明年不續約？李多慧「尬笑回5字」 YT將破百萬訂閱再喊要捐款

李多慧擔任公益代言人。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧今（7）日擔任台灣樂作創益協會2026年度公益代言人，她熱情與小朋友們互動，熟練抱著小寶寶溜滑梯，畫面相當可愛。熱心於公益的她也說會想參加更多公益活動，而今年球季進入尾聲，被問及續約動向？李多慧則尷尬微笑，在台上「呃」聲連發。

李多慧擔任公益代言人。（記者林欣穎攝）

韓籍啦啦隊女孩近年陸續來台，前陣子樂天的河智媛、禹洙漢及台鋼的安芝儇、朴旻曙等人出席活動，被問及續約話題，都保守表示要等球團公布，來台三年、去年從樂天轉往味全龍「小龍女」的李多慧被問及續約，她同樣一陣支支吾吾，「應該...看一下...」，媒體追問是否要等之後球團公布？她則輕輕點頭，不過她也強調自己很喜歡啦啦隊，會繼續應援。

李多慧被問續約動向未正面回應。（記者林欣穎攝）

而她經營的Youtube頻道如今已有99萬訂閱，離百萬里程碑只有一步之遙，她興奮喊很開心，有一直在規劃慶祝活動，「我一直在想，要辦見面會還是要捐款，想幫助更多台灣朋友們。」她透露捐款單位還在想，金額細節還未確定，不過前陣子她才捐出50萬給花蓮震災，當時就已經把自己的「買車預算」給花光，如今又要再捐款、離買車漸行漸遠，她則哭笑不得表示：「對！所以會更努力工作」。

