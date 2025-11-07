自由電子報
娛樂 最新消息

Toyz涉毒最終章！持大麻花險加刑 2理由判公訴不受理

〔記者許國楨／台中報導〕因販售大麻煙彈遭判刑入監的知名實況主Toyz（劉偉健），又被爆出在住處藏有少量大麻花，檢方今年7月偵結，原本恐再添刑期，但台中地院審理後認定，Toyz體內未驗出大麻反應，且他先前因安非他命陽性反應已完成勒戒觀察程序，依法不應再追訴處罰，判決公訴不受理。

回顧案情，Toyz在2021年因涉嫌販賣二級毒品大麻煙彈遭逮，經查，他以60萬元向上游「台中鼠哥」購入500顆大麻煙彈，再交由同夥販售牟利，案件去年4月定讞，Toyz5月入監執行4年2月刑期，最快須至2026年6月服刑過半後才可申請假釋。

Toyz持有大麻花部分，判決結果近日出爐。（資料照）Toyz持有大麻花部分，判決結果近日出爐。（資料照）

然而，警方當時搜索Toyz位於新北市住處時，除查扣大麻煙彈外，還在抽屜內發現兩包二級毒品「大麻花」，重量分為1.0528公克與0.0937公克，另有一組吸食器，檢方因此另案偵辦，依毒品危害防制條例聲請簡易判決處刑。

台中地院審酌後，認為本案情節不宜以簡易程序審理，改回通常程序審判，過程中Toyz坦承「大麻花是派對上取得」，但堅稱已久未施用，而毛髮檢驗結果僅驗出甲基安非他命陽性反應，並未檢出大麻代謝物，尿液檢驗亦為陰性，顯示Toyz近期並無施用大麻跡象。

法官指出，雖不能單憑未驗出反應就認定Toyz未吸食，但他已因安非他命反應接受勒戒觀察，該程序效力仍存在，對於施用毒品相關行為不應再分案追訴，罪責已被施用毒品罪吸收，最終裁定宣告 「公訴不受理」，全案仍可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

