娛樂 日韓

許光漢同框佐藤健！神秘陪吃台灣火鍋 互追IG夢幻聯動

〔記者廖俐惠／台北報導〕佐藤健結束在台北的見面會，隨後前往中山商圈、富錦街逛街，拍的一系列「台灣感性」照片被大讚「實在太潮了」。今天佐藤健繼續發布台灣的照片，沒想到竟是與許光漢同桌一起吃火鍋，寫著「Thanks」，連音樂都選用許光漢的歌曲《Soufflé》，和樂融融的模樣引來討論。

佐藤健（右）曬出照片，透露與許光漢一起吃火鍋。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健（右）曬出照片，透露與許光漢一起吃火鍋。（翻攝自佐藤健IG）

佐藤健在11月1日在台北國際會議中心的演出，許光漢特別為他送上花籃，上面祝福佐藤健演出成功，許光漢敬上。除了小卡片之外，還有鳳梨酥、鳳凰酥等台灣名產，十分豐盛。照片一出，網友也紛紛表示，「光漢很有心」、「夢幻聯動」、「有合作會瘋掉」、「該不會要合作了吧」。

佐藤健曬出照片，透露與許光漢（左）一起吃火鍋。（翻攝自佐藤健IG）佐藤健曬出照片，透露與許光漢（左）一起吃火鍋。（翻攝自佐藤健IG）

許光漢有為佐藤健的見面會獻上花籃。（翻攝自佐藤健IG）許光漢有為佐藤健的見面會獻上花籃。（翻攝自佐藤健IG）

佐藤健與許光漢的IG經查已經互相追蹤，其實佐藤健在見面會當天被問到分享一個趣事，佐藤健竟回答看了許光漢的作品，《想見你》以及《關於我和鬼變成家人的那件事》都看過了，當時就引起全場驚呼。如今許光漢送花籃一事意外被花店揭露，大家也期待兩大男神再次同台。

