娛樂 電視

男星重現陽帆「花美男白臉妝」 白冰冰嚇傻：這樣很恐怖

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》本週邀請影歌視三棲的國民暖爸楊慶煌以及《明日之星》身經百戰的八點檔女神賴慧如，兩個一出場合唱《為何你愛著別人》，楊慶煌渾厚嗓音以及深情眼神，一代小生氣勢非凡。

台一線東諺（左起）、明亮、曾瑋中、台一線阿玟，向第一代地球花美男陽帆致敬演唱《愛的迷惑》。（民視提供）台一線東諺（左起）、明亮、曾瑋中、台一線阿玟，向第一代地球花美男陽帆致敬演唱《愛的迷惑》。（民視提供）

節目中，楊慶煌展現唱功《一支小雨傘》，晚輩歌手莊振凱、曾瑋中、蔡亞露、明亮、麗小花、蔡多多，更是自願組隊伴舞，超高等級「歌手伴舞團」跟一代小生致敬，臨時練舞雖然錯拍不斷但誠意十足，讓楊慶煌嚇到這規格太厲害，陽帆還搞笑說，第一個拿雨傘遮臉衝出來的莊振凱，讓人誤以為是沈文程來伴舞，實在太像讓全場笑翻。

楊慶煌（左）、賴慧如節目上合唱。（民視提供）楊慶煌（左）、賴慧如節目上合唱。（民視提供）

賴慧如以一襲亮片西裝小露北半球，白冰冰盛讚賴慧如《含淚跳恰恰》以及跟郭忠祐合唱《甘有速配》音準以及身段都氣勢非凡，賴慧如在演藝圈磨練多年，八點檔每次都超齡演「阿嬤」，從小吃苦長大堆積出人生歷練。

陽帆（左起）、楊慶煌、賴慧如、白冰冰。（民視提供）陽帆（左起）、楊慶煌、賴慧如、白冰冰。（民視提供）

節目這次主題經典復古舞曲，更是大手筆請來「四位陽帆」塗上白臉妝向偶像鼻祖致上最高敬意，曾瑋中、明亮、台一線阿玟東諺演唱《愛的迷惑》，四位歌手提到因為復古舞曲最經典就是第一代花美男陽帆，這次花時間裝扮要詮釋這一段，沒想到一出場爆笑連連，讓白冰冰說：「你們知道這樣很恐怖嗎？」，阿玟也說四個人化好妝還互相看了一下，笑問對方「走了多久」，四人提到這個妝真的只有當年「地球最帥花美男」陽帆才能駕馭。

