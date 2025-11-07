自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

苗可麗強逼小鮮肉解釦！周曉涵自爆曾與「人夫」過夜

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵錄製旅遊實境綜藝節目《驚奇旅明星》，新一集節目中，眾人勇闖台中，沒想到姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，讓小鮮肉來賓周予天招架不住。

節目一開始，隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的行程提示，讓現場女星們瞬間嚇傻，曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨這裡，讓曾莞婷聽了直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，直接逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗，羞喊：「這好難接！」

周予天（左起）、苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵。（東森綜合台提供）周予天（左起）、苗可麗、曾莞婷、花花、周曉涵。（東森綜合台提供）

最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌！一入口，曾莞婷立刻大喊超軟嫩，更誇張形容：「超怕牛舌喇不夠，但超級嫩，彷彿感受到舌吻的感覺！」這形容讓現場瞬間歪樓，笑聲不斷。

休息時間，周予天和周曉涵聊到他們先前合作拍戲的趣事，周予天在劇中飾演男公關，周曉涵則是男公關的老闆娘。曾莞婷聽了立刻起鬨說：「我也好想演！那能不能示範一些撩妹的技巧給我們看看？」周予天分享，劇中有一場戲是全部男公關裸露上半身讓女客人挑選，曾莞婷立刻接話：「你這樣講我很難想像，我可能要實際試試看才知道！」立刻被苗可麗嗆：「太快了！就跟妳說不要吃這麼快，今天就吃完了，那明天要吃什麼？」全場笑翻。

曾莞婷（前排左起）、周曉涵、花花、苗可麗與玖壹壹驚喜一對一配對出遊。（東森綜合台提供）曾莞婷（前排左起）、周曉涵、花花、苗可麗與玖壹壹驚喜一對一配對出遊。（東森綜合台提供）

沒想到接下來的變裝環節，姐姐們逮到機會，苗可麗直接強迫解開周予天的襯衫鈕釦，花花也興奮喊：「讓我們看一下啦！很久沒看到男生的肉體了！」甚至親手幫他解開鈕，讓周予天小露胸肌，害羞到臉漲紅。事後在車上，眾人繼續虧他：「叫你脫就不脫，為何惜肉如金啊？在健身房一直秀，在這邊不脫！」周予天則害羞表示：「因為殺青後就很少練腹肌，我現在可能不夠壯，今天晚上先回去練一下再脫。」花花立刻預約：「那明天脫給我們看！」

接著周予天更主動提議公主抱苗可麗，輕易的就抱起還旋轉一圈，讓苗可麗羞喊：「我懷疑你真的有練，力氣好大讓你過關」更開玩笑說，我們其實可以省略抱的部份，直接進房間就好。

苗可麗被周予天公主抱。（東森綜合台提供）苗可麗被周予天公主抱。（東森綜合台提供）

節目還加碼邀請特別來賓玖壹壹，進行一對一的鮮肉配對。聊天過程中，洋蔥自爆曾在高鐵上坐在苗可麗隔壁，甚至當下還上網查粉絲專頁來回確認真的是可麗姐嗎？苗可麗聽了立刻質問：「為什麼不叫我？我要跟你要簽名！」洋蔥則笑說：「因為我怕被妳罵。」周曉涵也突然驚爆：「我跟玖壹壹三人過夜過！因為在澎湖一個小島上錄實境節目。」花花立刻反問製作單位：「健志跟洋蔥都已婚了，為什麼還來跟我們配對當一日男友？」健志則笑回：「要賺奶粉錢啊！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中