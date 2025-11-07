自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

吳慷仁不要看！邵雨薇當小三色誘精神科醫師 披婚紗臉上竟是淚珠

邵雨薇在《人浮於愛》最新一集披婚紗，臉上卻掛著淚珠。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）邵雨薇在《人浮於愛》最新一集披婚紗，臉上卻掛著淚珠。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、范少勳主演MyVideo影集《人浮於愛》。被問到現代愛情的幸福祕訣，結婚多年、育有三寶的楊祐寧分享，夫妻間最珍貴的時光不一定是盛大約會，而是「孩子睡著後，兩人能一起看一部片」，他強調「要尊榮另一半」，「聽他講什麼、換位思考，這才是長久之道」。簡嫚書認為，相處之道在於「讓另一半成為摯友」，能無話不談、彼此包容；邵雨薇則笑說：「讓自己開心最重要，只要情緒照顧好，對方自然也能被感染。」

宋芸樺在《人浮於愛》飾演小資女「潘心彤」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）宋芸樺在《人浮於愛》飾演小資女「潘心彤」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳（右）、宋芸樺（左）在《人浮於愛》戀愛線甜炸。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）范少勳（右）、宋芸樺（左）在《人浮於愛》戀愛線甜炸。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

在最新劇情中，將揭曉范少勳飾演的富二代「辛毅夫」感情維持期僅三個月，被邵雨薇笑評「偏渣」；而楊祐寧詮釋的精神科醫師「顧厚澤」則在長跑戀情中出軌，成了另一種「渣男代表」。聊到現實生活中「愛情怎麼走得長久」？以及在「婚姻、性愛、浪漫、孩子、家庭」中最嚮往的幸福時光，楊祐寧笑說：「婚姻是這五個的全部。」其他三人則不約而同選擇「浪漫」，范少勳更點出核心：「浪漫是所有關係的基底，有了它才能走得長久。」

范少勳（左）、宋芸樺（右）在《人浮於愛》戀愛線甜炸。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）范少勳（左）、宋芸樺（右）在《人浮於愛》戀愛線甜炸。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

范少勳在《人浮於愛》飾演富二代接班人「辛毅夫」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）范少勳在《人浮於愛》飾演富二代接班人「辛毅夫」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧（右）、簡嫚書（左）在《人浮於愛》飾演一對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）楊祐寧（右）、簡嫚書（左）在《人浮於愛》飾演一對愛情長跑的情侶兼事業夥伴。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

被問到若能交換角色想演誰？邵雨薇笑答：「辛毅夫，因為其他人都太累了！」簡嫚書直接選擇屈中恆飾演的富商「詹董」，認為角色爽度最高；楊祐寧則語帶神祕預告本週登場的新角色：「我應該會想跟庹哥（庹宗華）交換，那個角色有很多發揮空間，也滿折磨我的，感覺很爽。」他透露兩人即將在新劇情中正面交鋒，火花四射。邵雨薇也將披上婚紗，然而臉上卻掛著淚珠。另一邊，范少勳與宋芸樺則在雨中深情對望、上演浪漫吻戲，甜度爆表預告即將灑糖。

楊祐寧（左）在《人浮於愛》受不了邵雨薇（右）誘惑而出軌。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）楊祐寧（左）在《人浮於愛》受不了邵雨薇（右）誘惑而出軌。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

楊祐寧在《人浮於愛》飾演精神科醫生「顧厚澤」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）楊祐寧在《人浮於愛》飾演精神科醫生「顧厚澤」。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》講述周曉琪（邵雨薇 飾）身為富商女友，卻在心理諮商時色誘精神科醫師顧厚澤（楊祐寧 飾），他與同居女友范月姣（簡嫚書 飾）的感情問題一一浮上檯面；同時，小資女潘心彤（宋芸樺 飾）與富二代辛毅夫（范少勳 飾）相遇，兩段糾纏的愛情交織出「幸福的代價」。

簡嫚書在《人浮於愛》得不到男友楊祐寧的心，頻頻做出極端選擇。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）簡嫚書在《人浮於愛》得不到男友楊祐寧的心，頻頻做出極端選擇。（公共電視、台灣大哥大MyVideo提供）

《人浮於愛》每週六晚間9點於公視頻道首播、晚間10點於台灣大哥大MyVideo上架新集數，每週連播2集。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中