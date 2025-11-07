自由電子報
娛樂 電視

「拓晞味」甜到爆！王君豪聞香上癮 霸氣佔有成晞：只能給我聞

〔記者李紹綾／台北報導〕王君豪、成晞在BL劇《秘密關係》組「拓晞 CP」，雙帥2日合體擔任EASE香氛一日店長，與粉絲近距離互動，現場超過300名粉絲擠爆。兩人更加碼預告《秘密關係》12月將在日本以電影版形式登上大銀幕，讓粉絲期待滿滿。

王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長。（Ease香氛提供）王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長。（Ease香氛提供）

王君豪透露，自己沒有特別收藏香水，但家裡約有7、8瓶會輪流使用，「偏愛乾淨又帶茶香的木質調香氣，不太張揚但讓人放鬆」。若要送香水，他笑說：「我可能會挑只有我會喜歡的味道，只能給我聞！」對他來說，香水是一份私密又具個人性的禮物，「除非是另一半，不然不太會送人」。他也提到曾收過朋友送的香水，「到現在還收藏在櫃子裡」。談到上台習慣，他說自己上台或拍戲前會噴香水讓情緒冷靜。至於粉絲好奇的「拓晞味」，他笑回：「應該要那種甜到爆的吧！」

王君豪、成晞擔任EASE一日店長，超過300名粉絲擠爆新光三越台中店。（Ease香氛提供）王君豪、成晞擔任EASE一日店長，超過300名粉絲擠爆新光三越台中店。（Ease香氛提供）

成晞表示，自己平時有三、四瓶香水，味道從木質、海洋到柚香都有。「噴香水就像開關，一噴就切換成舞台模式。」他指王君豪是「淡淡的木質香，溫柔又讓人想靠近」，認為送香水「就像在說我懂你的氣味，很浪漫」，王君豪則形容成晞是「溫暖又有力量的木質調」，聞到就安心。

王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長，粉絲尖叫聲不斷。（Ease香氛提供）王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長，粉絲尖叫聲不斷。（Ease香氛提供）

若能為《秘密關係》設計聯名香氣，王君豪會選焦糖爆米花或曬乾衣服的味道，乾淨又舒服。成晞則認為「前調甜、中調苦、後調留戀的味道」最能代表兩人之間的關係，也像合作以來的默契與成長。他分享，自己最放鬆的時刻是「音樂和香氣一起開著」，那是重啟能量的時間。

王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長，近距離寵粉互動。（Ease香氛提供）王君豪（左）、成晞擔任EASE一日店長，近距離寵粉互動。（Ease香氛提供）

談到未來合作夢想，成晞說：「希望有一天能和權志龍合作，做一款會唱歌的藝術香水。」他透露：「跨年應該還是在舞台上迎接新的一年，希望用新的作品繼續陪大家。」王君豪許願未來能與派偉俊合作音樂，「真的很喜歡他的音樂風格，也希望能一起玩出不同火花。」

王君豪、成晞擔任EASE一日店長，近距離寵粉互動。（Ease香氛提供）王君豪、成晞擔任EASE一日店長，近距離寵粉互動。（Ease香氛提供）

拓晞CP現場互動甜度滿分，粉絲尖叫不斷。王君豪笑說：「我們兩個都會照顧對方，我比較瘋，他外冷內暖。」成晞也說：「看場合環境，有時他主動、有時我主動。」即使分隔兩地，兩人仍保持聯繫，「常常就變成彼此療癒。」成晞感性表示：「謝謝你們讓我們的故事多了一份甜甜的香氣，也讓我們的每一步都更有意義。」王君豪則補充：「感謝大家從戲劇到活動一路支持，每則留言我都有看，也都記在心裡。大家的支持是我們最大的動力，希望能用作品回報大家的喜歡。」

