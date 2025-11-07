自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

西有夏奇拉東有五月天！《動物方城市2》巨星、天團齊聚 點燃全新冒險

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》先前曝光再度為片中最閃耀的流行巨星「志羚姐姐」配音的夏奇拉演唱全新原創歌曲《Zoo》，今（7）日則發布由天團五月天創作並演唱的經典歌曲《派對動物》將作為中文主題曲，11月底隨電影登陸大銀幕，帶領觀眾重返動物世界，展開一場瘋狂到日出的全新冒險。

夏奇拉配音的「志羚姐姐」回歸《動物方城市2》，並演唱全新原創歌曲《Zoo》。（迪士尼提供）夏奇拉配音的「志羚姐姐」回歸《動物方城市2》，並演唱全新原創歌曲《Zoo》。（迪士尼提供）

作為現象級電影作品，《動物方城市》常年維持超越大銀幕的廣泛熱度，憑藉其超高人氣催生出一系列爆款衍生商品和熱門短片。而作為華語樂壇最具影響力的搖滾樂團之一，五月天不僅是無數人的青春底色，更跨越不同的地域與年齡，沉澱出直抵聽眾內心的共鳴。

此次「夢幻聯動」可以追溯到2016年首集《動物方城市》上映，以其充滿想像力的世界觀和生動鮮活的角色迅速征服了全球觀眾。同年，《派對動物》作為五月天第9張創作專輯的主打歌曲推出，迅速成為他們傳唱度最高的歌曲之一，電影與音樂的奇妙聯結彼時已悄然萌芽。

由天團五月天演唱的《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲。（迪士尼提供）由天團五月天演唱的《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲。（迪士尼提供）

如今，緣分再續，《派對動物》成為《動物方城市2》中文主題曲，並隨電影登陸大銀幕。歌詞中「無論你是，貓咪老虎，麻雀蝙蝠，都要驕傲，都要大步」也將呼應《動物方城市》系列核心精神，為全新冒險注入搖滾能量與深層共鳴。

談到這次合作，五月天也表示：「《派對動物》加入《動物方城市2》是一個命運中的夢幻聯動，很高興這種冥冥中的呼應跨越了將近10年，終於結合了起來。 這也是五月天歌曲中一直要傳達的精神——無論你是誰，都應該要為自己驕傲，大步向前。」

迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》強勢回歸。（迪士尼提供）迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》強勢回歸。（迪士尼提供）

《派對動物》由五月天阿信作詞作曲，以其標誌性的歌詞詮釋「人生的不同境遇都是一場場派對，要正面迎戰，快樂面對生活」的人生哲學，與《動物方城市2》中主角積極迎接挑戰，跌倒後仍能重拾勇氣的成長弧光完美呼應。歌曲中的電子音色與極具爆發力的旋律，仿彿融合了這個動物大都會的脈動，描繪出一場盛大的狂歡，盛情邀請每個聽眾都成為自己人生中閃耀的「派對動物」，活出真我，擁抱無限可能。

《動物方城市2》將於11月26日包括2D、3D、IMAX、DOLBY、4DX、SCREENX、MX4D、DBOX、ATMOS等格式正式在台上映，中文版同步登場，迪士尼影業昨也發布新影片，也讓不少人一聽就發現，是粉絲喜愛的配音員王辰驊回歸為「胡尼克」獻聲。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中