歐陽妮妮杭州豪宅「6張沙發」內部裝潢曝光！主持人傻眼虧爆：像家具城

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽妮妮去年與張書豪結婚，今年1月迎來兒子「睦睦」，4月舉家移居杭州展開新生活。最近一家三口首度合體登上中國綜藝節目《亂室英雄》，不僅公開杭州豪宅內部裝潢，也意外上演「夫妻拌嘴」與「姐妹爆料」兩大亮點，至於談到未來的家庭計畫，歐陽妮妮笑說自己「想生三個小孩」，想讓睦睦也有兄弟姊妹作伴，不過張書豪聽完秒搖頭，堅持「一個就好」。

歐陽妮妮在節目中分享家中有6張沙發原因。（翻攝自YT）歐陽妮妮在節目中分享家中有6張沙發原因。（翻攝自YT）

節目中可見歐陽妮妮的杭州宅客廳寬敞明亮，中央擺著兒子的活動區，一旁竟整齊排著六張單人沙發，讓主持人驚呼：「這空間根本能開家庭劇院！」原來這6張沙發背後有洋蔥，妹妹歐陽娜娜知道姊姊家裡沒有沙發，立刻霸氣下單直送杭州，展現超貼心的「娜式愛」，但被主持人虧像是家具城，各式各樣沙發都綁在一起。

歐陽娜娜和歐陽娣娣送了6張沙發到歐陽妮妮家。（翻攝自YT）歐陽娜娜和歐陽娣娣送了6張沙發到歐陽妮妮家。（翻攝自YT）

歐陽妮妮（左）和張書豪今年迎來兒子。（翻攝自IG）歐陽妮妮（左）和張書豪今年迎來兒子。（翻攝自IG）

節目播出後，「妮妮娜娜的沙發愛」、「張書豪一胎就收」等話題瞬間衝上熱搜。網友紛紛留言：「這家好溫馨又真實」、「娜娜送沙發太可愛了」、「夫妻互動太甜」，頗有鼓勵他們的意味。

