娛樂 最新消息

水木雙星逆行！牡羊別急著做決定 獅子有望巧遇舊愛

〔記者侯家瑜／台北報導〕星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」今公布11月9日至11月15日一週星座運勢，提醒本週天象變化將帶來強烈能量衝擊。11月10日水星在射手座逆行，容易出現溝通誤會、旅途延誤、文件錯誤及信念動搖等狀況；接著11月12日木星也將於巨蟹座逆行，象徵「安全感與歸屬感」的重新檢視期，情感、家庭及內心安定成為本週關鍵課題。

篠安老師公布11月9日至11月15日一週星座運勢。（翻攝自臉書）篠安老師公布11月9日至11月15日一週星座運勢。（翻攝自臉書）

<牡羊座>

本週要學會放慢腳步。水星逆行將影響你的出行、考試與文書運，容易一時衝動而犯小錯。木星逆行則讓你思考家人或住處的議題，也可能想搬家或重新整理生活空間。記得別急著做決定。

<金牛座>

本周你的財務與合作將成為焦點。有人可能延遲付款或出現帳務誤會。水星逆行在你的第八宮，請確認合約細節。木星逆行提醒你檢視與兄弟姊妹或鄰里的關係，也許該換個更溫柔的溝通方式。

<雙子座>

本周有關於人際關係與親密關係將會有不順與波動。水星逆行在對宮射手，可能讓伴侶或客戶反覆不定，甚至誤解你的話。木星逆行則讓你回顧財務與價值觀問題，適合重新調整收入來源或訂價策略。

<巨蟹座>

本周開始木星將逆行於你的本命領域，讓你重新審視人生方向與自我信念。水星逆行則提醒你調整日常節奏，避免遲到或遺漏重要訊息。工作上可先檢討流程，別急著推出新計畫。

<獅子座>

本周有關你的創作與戀愛運進入回顧期。舊情人或舊興趣可能再度出現。木星逆行讓你重新思考「成功」的定義，也許該放下外在成就的壓力，回到內在的熱情。

<處女座>

本周有關於家庭或房地產議題需特別留意。水星逆行讓你與家人之間容易出現誤會或懷舊情緒。木星逆行則讓你回顧友誼與社群的意義，也許該整理一下人際圈，留下真正支持你的人。

<天秤座>

本周在溝通與交通主題上將格外特別受影響，你容易忘記事情或臨時改變行程。木星將逆行在你的事業領域，讓你重新審視職涯方向與上層關係。若想轉職或談合作，先觀望再行動。

<天蠍座>

本周你的金錢與個人自我認同的主題將成為課題。水星逆行讓你容易錯估價值或多花錢。木星逆行將提醒你回顧信念與學習，也許想再次修課、出國或探索宗教哲學。記得把腳步放慢。

<射手座>

本周水星將在你的本命領域逆行，你會發現思緒混亂、說錯話或臨時改口。這週適合反省過去決定、重新訂立目標。木星逆行影響情緒底層，容易感到疲倦或懷疑自我，多給自己時間休息。

<摩羯座>

本周開始的水星逆行要讓你特別想靜一靜。秘密、夢境或潛意識訊息明顯。木星逆行於你的親密關係領域，關係中的信任議題再被攤開，也許要重新理解界線與承諾的意義。

<水瓶座>

本周要格外留意社交圈與人際關係的混亂，容易出現誤傳或舊友再現。木星逆行讓你回顧日常健康與工作節奏，建議調整作息、少熬夜。別急著承接太多責任，留點時間給自己。

<雙魚座>

本周有關於你的事業運將進入修正期，水星逆行讓上司或客戶反覆改意見。木星逆行則影響到你的創意與戀愛運，提醒你找回真心的熱情而非迎合他人。放慢腳步，反而會找到更穩的節奏。

