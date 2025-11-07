自由電子報
娛樂 音樂

事情鬧大了！黃明志被爆愛人妖、想游泳偷渡？經紀人親揭真相

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手黃明志，過去常以MV獲得國際獎項，不過這次他登上國際媒體BBC不是好事，而是因為涉及台灣網紅謝侑芯命案遭警方調查。此外，他人在警局接受調查，外面卻各種傳言滿天飛，經紀人看不下去，一一回嗆。

黃明志人在警局接受調查，各種傳言卻滿天飛。（資料照）黃明志人在警局接受調查，各種傳言卻滿天飛。（資料照）

近期黃明志粉絲最難接受的是很多「落井下石」的不實爆料，對於指稱他偏愛「第三性公關」，又有名嘴扯他想游泳偷渡，經紀人也受不了了，發文直呼：「越來越扯，偏愛人妖都來了，我們頂多在A辣的選美比賽，在芭塔雅出現，一個只愛大奶妹的大直男，並無這愛好。」並氣說：「最好明天出現他超愛X火星人，偏愛人獸交。」至於名嘴亂爆料黃明志企圖游泳偷渡，經紀人說：「我都不知道他會游泳。」

此外，英國廣播公司BBC網路新聞標題寫到「一位知名饒舌歌手因涉嫌與一名網紅的死亡有關而被拘留」，照片可看到正是黃明志。報導中指稱：「備受爭議的馬來西亞饒舌歌手黃明志（Namewee）因涉嫌與兩週前在吉隆坡一家酒店浴缸中被發現死亡的台灣網紅謝侑芯的死亡有關而被警方拘留。據報導，警方稱42歲的黃明志是最後一位與31歲的謝侑芯有接觸的人。謝侑芯的社群媒體經紀人則告訴BBC，她當時在馬來西亞是為了討論黃明答應執導的一部商業影片。」

黃明志涉及謝侑芯案情登上BBC。（翻攝自BBC網站）黃明志涉及謝侑芯案情登上BBC。（翻攝自BBC網站）

BBC報導中也分別介紹黃明志與謝侑芯背景，並提到：「與黃明志相比，謝侑芯在亞洲的知名度略遜一籌，儘管她在社交媒體上擁有相當數量的粉絲，並以發布身著性感服裝的照片而聞名。」

