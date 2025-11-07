TWICE要來了! 高市府續推夜市優惠券+前夜祭

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄11月星光熠熠，集結港、台、韓三大巨星天團降臨，包括郭富城、伍佰和首次來台的南韓指標性K-POP女團TWICE，將為樂迷們帶來前所未有的音樂盛宴，高市府將續推商圈夜市優惠券+前夜祭，邀請K-POP粉絲一起尬舞。

香港天王郭富城即將於本週末11月8、9日，以《郭富城ICONIC 世界巡迴演唱會》在高雄巨蛋強勢登場；搖滾教父伍佰也將於11月22、23日重返巨蛋舞台，用《伍佰& China Blue Rock Star2演唱會》再現傳奇魅力；最受期待的K-POP女團「TWICE」，則於同週末（11月22日-23日）首度登上世運主場館，帶來出道10週年夢幻演出。

高市府攜手舞蹈教室及餐酒館，共同舉辦RANDOM DANCE舞蹈大賽。（經發局提供）

高雄市經發局長廖泰翔表示，為了讓粉絲提前感受演唱會氛圍，市府再次聯手高雄舞蹈教室「Koospark Dance Studio」和餐酒館「OFFLINE離線」，合作發起「K-POP RANDOM DANCE」隨播即跳舞蹈大賽，於11月21日下午6點半在中央公園商圈熱力登場，除了有K-POP經典歌曲串燒連發、TWICE官方週邊抽獎及MVP獎金外，現場還設置超夯的「360度環繞自拍機」免費快拍。

11月商圈夜市優惠券發放時間、地點。（經發局提供）

經發局說明，粉絲凡持指定演唱會門票，可至6處捷運站（左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站）兌換50元商圈夜市優惠券，並可用於高雄40多處商圈夜市及400多家精選店家。此外，夢時代、SKM PARK、漢神巨蛋、新光三越、高雄大遠百、SOGO、義大遊樂世界等百貨業者，紛紛響應推出折價券、體驗券、各式折扣與精美好禮。

