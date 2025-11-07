自由電子報
娛樂 電影

白百何開戰《春樹》導演製片！700字怒揭「被排除影展」內幕

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星白百何在東京影展閉幕前兩天，於微博寫下6字貼文「還能這麼操作…」引爆熱議；原本外界解讀她對東京影展競賽單元頒獎結果不滿，她昨（6）發700多字長文澄清，直指《春樹》導演張律與製片彭女士的「配合與操作問題」，再度引發軒然大波。

3日晚間，白百何於微博發文「還能這麼操作」，配以捂眼、捂耳等圖案登上熱搜，不少網友火速聯想影展大獎分配爭議；尤其她主演電影《春樹》入圍東京影展主競賽，頒獎前，就傳出男主角王傳君會奪影帝，白百何戲份被質疑為「是女主角卻落選」之爭議核心，事後真由王傳君拿下本屆最佳男主角獎。

白百何主演《春樹》入圍第38屆東京影展主競賽單元。（翻攝自東京影展X）白百何主演《春樹》入圍第38屆東京影展主競賽單元。（翻攝自東京影展X）

不料白百何昨發文表示，貼文指的並非評獎結果，而是她與張律、製片彭女士在劇組中的經歷；她寫道：「首先，我愛《春樹》，敬所有為其付出的人。但劇組有些做法我不認同，所以才有了『還能這麼操作』。」

她指出，3日就被通知「可回國」後，不需參與5日東京影展頒獎，導演與製片卻未事先溝通，讓她「完全被排除在外」。

據白百何透露，早在釜山影展《羅目的黃昏》發表會，她就因製片安排不當而「幾乎無法入場」，她指出自己為該片自費參與，卻被莫名其妙排除，兩次的經歷成為她此次貼文出發點之一。

白百何發文開戰《春樹》導演和製片將她「排除在外」。（翻攝自微博）白百何發文開戰《春樹》導演和製片將她「排除在外」。（翻攝自微博）

白百何貼文一出，至截稿前吸引56萬多粉絲點讚，破萬多則留言，幾乎一面倒支持她，有人表示「這根本是職場霸凌」、「白姐這勁我可太喜歡了」、「支持白女士掀翻內幕」、「幹得漂亮，有事說事，直接說比什麼都重要」，不過也有網友重提她過往「泰國泳池調情鮮肉」一事，酸她是「劣跡藝人」，講話不要太囂張，但當時事件證實，她早已和前夫陳羽凡協議離婚，並非「婚內出軌」。

