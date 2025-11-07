麥可傑克森姪子化身他本人！《麥可傑克森》再現流行樂天王不朽傳奇

〔記者許世穎／綜合報導〕由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演安東富夸執導、三度入圍奧斯卡的約翰洛根擔任編劇的全新傳記電影《麥可傑克森》昨晚間曝光首支預告，流行樂天王麥可傑克森的姪子賈法傑克森飾演麥可本人。預告中閃過傑克森童年的片段、經典演出與《Thriller》等標誌性音樂錄影帶，而背景響起的則是他1982年的熱門歌曲《Wanna Be Startin’ Somethin’》。

傳記電影《麥可傑克森》曝光首支預告。（UIP提供）

該片以真實和私密的視角呈現這位全世界最具影響力藝術家之一的生命旅程與不朽傳奇，講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，他以無窮無盡的創作能力激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星。

請繼續往下閱讀...

麥可傑克森的姪子賈法傑克森在《麥可傑克森》飾演麥可傑克森。（UIP提供）

電影同時呈現麥可傑克森舞台之外的真實人生，並且重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，這部電影為觀眾提供最貼近的視角，以前所未見的方式窺探這位流行天王的內心世界。他的故事就此展開。

電影《麥可傑克森》重現他早期個人演藝生涯中，最具代表性的經典表演。（UIP提供）

除賈法傑克森外，主要演員還包括邁爾斯泰勒飾演麥可的律師兼顧問約翰布蘭卡、柯爾曼多明戈飾演他的父親喬傑克森、妮雅隆飾演母親凱薩琳傑克森、潔西卡蘇拉飾演姐姐拉托雅傑克森、拉倫茲泰特飾演摩城唱片創辦人貝瑞高迪、蘿拉哈里爾飾演開創性的音樂高層蘇珊德帕斯，以及凱特葛拉漢飾演黛安娜羅絲。

《麥可傑克森》將於2026年4月24日在台上映，前導預告：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法