娛樂 電影

服裝設計不得了！《魔法壞女巫：第二部》上演超級英雄vs高訂女王

〔記者許世穎／綜合報導〕風靡全球的現象級電影推出感人續集《魔法壞女巫：第二部》，以首集《魔法壞女巫》奪下奧斯卡「最佳服裝設計」的金獎設計師保羅泰茲威爾繼續為續集打造更具戲劇張力與情感深度的服裝語彙，延續前作的精緻工藝與詩意美學，服裝更進一步成為劇情情感與政治象徵的一部分。

亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同回歸《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）亞莉安娜（左）和辛西婭艾利沃一同回歸《魔法壞女巫：第二部》。（UIP提供）

泰茲威爾形容片中服裝映照故事從青春成長轉向現實對抗的劇情核心，「這部電影需要更大膽的服裝設計與鮮明的角色輪廓，我們透過材質的變化，反映角色如今的內在樣貌，以及忠於自我所必須付出的代價。」

設計團隊透過服裝的重構、拆解與誇張變形，賦予每件衣物豐富的意涵，完美呼應奧茲國逐漸動盪的氛圍。隨著世界崩裂、權力轉移，角色造型也經歷巨大的轉變。泰茲威爾與數百位專業工匠合作，橫跨剪裁、刺繡、染色、手工織布與服裝製作等領域，共同打造一個「服裝即信念、造型即立場」的魔法國度。

亞莉安娜飾演的格琳達在《魔法壞女巫：第二部》中，造型走向華麗的高級訂製風格。（UIP提供）亞莉安娜飾演的格琳達在《魔法壞女巫：第二部》中，造型走向華麗的高級訂製風格。（UIP提供）

由辛西婭艾利沃飾演的艾法芭，造型延續前作結尾的強烈輪廓，並注入更多個性與深度。她在希茲大學時期穿著剪裁硬挺、線條俐落的裙裝與尖角袖，象徵她的防備與孤立；而在續集中，這些拘謹元素被褪去，改以流動感十足的褲裝與柔軟線條展現成長後的自信與力量。她的最終造型以一件重新設計的長外套為核心——靈感源自第一部中她騎車時所穿的雨衣，如今以層次縫合與銳利剪裁重生，宛如她親手打造的「超級英雄戰袍」。

艾法芭在第一部結尾穿著的斗篷也再度登場，但如今飽經風雨、佈滿傷痕；她內裡的洋裝更被歲月磨損成長袍，象徵歷經苦難的成長痕跡。她的尖帽在本片中經過微妙調整，帽沿加寬、帽尖加高，呼應1939年經典電影《綠野仙蹤》中壞女巫的經典造型。這頂原本由格琳達贈送的帽子，如今已成為艾法芭完全接受自我、擁抱「壞女巫」身份的象徵。

相對地，亞莉安娜飾演的格琳達，造型則走向華麗的高級訂製風格。泰茲威爾形容：「她的設計就像是『迪奧遇上瑪麗安東妮』。」格琳達的造型輕盈夢幻，選用頂級布料製作，展現她高貴的女性氣質與政治象徵性。她在翡翠城的泡泡裙以多層絲綢歐根紗與薄紗製成，胸衣以虹彩玻璃珠與水晶縫製，裙襬層疊箔質布料與虹彩光膜，閃耀如漂浮的肥皂泡。

辛西婭艾利沃飾演的艾法芭在《魔法壞女巫：第二部》宛如穿上「超級英雄戰袍」。（UIP提供）辛西婭艾利沃飾演的艾法芭在《魔法壞女巫：第二部》宛如穿上「超級英雄戰袍」。（UIP提供）

格琳達的婚紗更是全片焦點之一，以多層薄紗與歐根紗製成，覆蓋透明亮片，行走間光影流轉。裙擺鑲滿蝴蝶裝飾，延伸至頭上的結晶蝴蝶皇冠，最後由一條長達25公尺、邊緣佈滿蝴蝶的頭紗完成，彷彿萬蝶齊飛。「這件婚紗象徵她正式成為一位象徵性領袖。」泰茲威爾指出：「雖然浪漫華麗，但同時也是一場儀式性的表演。」

隨著故事推進，格琳達的泡泡裙逐漸轉為柔粉色調，維持漩渦般的童話輪廓，也象徵她心境的轉變。從此刻起直到故事結束，她都以這件泡泡裙的不同變奏登場，讓她的情感曲線成為整部電影的核心。《魔法壞女巫：第二部》將於11月19日在台上映。

《魔法壞女巫：第二部》服裝設計 : 艾法芭篇：

《魔法壞女巫：第二部》服裝設計 : 格琳達篇：

