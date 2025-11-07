黃敬平語出驚人！爆黃明志「游泳偷渡新加坡」 新馬網友齊諷：智商堪憂

〔娛樂頻道／綜合報導〕「創作鬼才」黃明志涉入「護理師女神」謝侑芯命案後，一度失聯遭馬國全面通緝，5日凌晨在律師鄭清豐陪同下投案並延扣6天，然而他失聯時身在何方眾說紛紜。對此，國民黨桃園市議員、資深媒體人黃敬平就表示，黄明志在投案前跑到新山，就是為了企圖游泳到新加坡，此話一出立刻遭大批新馬網友群起嘲諷，狠酸：「講這話的人智商堪憂。」

黃敬平（右）直指黃明志欲自新山游泳偷渡至新加坡。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube）

黃敬平在政論節目《57爆新聞》中指出，新加坡與大馬新山之間僅隔柔佛海峽，距離不到1公里，「游2分鐘就能過去」，更稱邊防沒那麼嚴，直指黃明志確實有「偷渡」意圖。不僅如此，黃敬平也引述謝侑芯的網紅閨蜜謝薇安的爆料，稱黃明志欲逃往新加坡因此「計畫破局」。

節目內容播出後，該片段在馬來西亞、新加坡的網路上瘋傳，更立刻引發新馬網友們的強烈反彈，湧入留言區洗版嘲諷「游泳兩分鐘？你游給我看！」、「新加坡邊防嚴密到連鳥都難飛」、「根本胡說八道，偷渡應該是去泰國，不是新加坡！」還有人怒嗆：「講這種話的台灣來賓智商堪憂。」諷刺節目：「連地理都不及格！」另有新山居民直言：「我們這裡水流湍急，潮汐兇猛，不可能靠游泳過去。」

黃敬平的說法，遭大批新馬網友群起嘲諷。（翻攝自YouTube）

據了解，節目中提到的偷渡案例，實際上曾真實發生過，一名34歲印尼男子2023年試圖用垃圾袋漂浮游往新加坡，結果被移民與關卡局當場逮捕，最終遭判刑15個月並鞭7下。新馬網友也以此例反駁，「想游去新加坡？現實是游進監牢！」更酸黃敬平胡亂推測，意外成為此命案延伸出的「最離譜外傳」。

