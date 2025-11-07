自由電子報
娛樂 電影

拍吻戲前竟然嘴饞！小丑女自曝「吃派」場面尷尬

〔記者許世穎／綜合報導〕「小丑女」瑪格羅比攜手金球影帝柯林法洛主演浪漫愛情電影《奇幻導航》，帶給觀眾一段成熟又療癒的大人系戀愛。瑪格先前接受Podcast 訪問時透露，拍攝吻戲的現場其實尷尬又爆笑，原來那天柯林特地帶了自己做的牧羊人派給瑪格，而瑪格在拍攝前的空檔忍不住嘴饞大快朵頤。

瑪格羅比（左）攜手柯林法洛主演浪漫愛情電影《奇幻導航》。（CATCHPLAY+提供）瑪格羅比（左）攜手柯林法洛主演浪漫愛情電影《奇幻導航》。（CATCHPLAY+提供）

瑪格回憶道：「我正忙著把派吞下肚，柯林一臉不可置信地看著我，好像在問『你是認真的嗎？你現在要吃完這整份派？』我輕鬆回他：別擔心，我有很多口香糖。」這幕私下的小插曲，也讓兩人的甜蜜互動更加生動可愛。

該片描述各自心懷遺憾的男女主角大衛和莎拉，因緣際會坐上一台能夠導航回到過去的神奇座車，一路上他們重溫過往並在彼此的陪伴下與自己和解，除了滿滿浪漫奇幻的時空旅程外，男女主角一路在車上聊天談心、從陌生到敞開心房的互動，更是貫穿全片的重要橋段。

由於開車的戲份實在太多，瑪格和柯林乾脆提出「直接上路彩排」的瘋狂想法——導演坐後座，他們兩人直接邊開邊排戲。柯林笑說：「因為很多戲都是我開車、瑪格坐副駕，我們就提議乾脆真的上路彩排。我記得我們一路在洛杉磯亂晃，餓了就開去得來速買東西吃，我們一邊開車一邊聊人生，也順便背台詞，結果排戲變成一趟小型公路之旅。」

瑪格羅比（左）和柯林法洛在《奇幻導航》開車上路。（CATCHPLAY+提供）瑪格羅比（左）和柯林法洛在《奇幻導航》開車上路。（CATCHPLAY+提供）

而柯林的開車技術也獲得全劇組一致認證，瑪格更直呼他帥氣又會開車，電影裡外都是魅力爆棚的完美旅伴。《奇幻導航》將於 11月13日 在 CATCHPLAY+ 飆速上架。

此外，配合雙11檔期，CATCHPLAY+同步推出年度最殺優惠，自11月6日（四）起至11月23日（日）限時開跑！活動期間，標準訂閱方案一年只要 1,499元，超值共享方案一年僅 1,999元，即可暢享 CATCHPLAY+ 全站優質內容，包含隨選影劇以及 CATCHPLAY TV直播頻道。無論是獨自沉浸追劇觀影，或與親友共享，都能以最划算的價格爽看一整年。

