自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

夏如芝撒嬌遭酸「講話怪怪」 張捷霸氣護妻：她只在我面前這樣

〔記者李紹綾／台北報導〕張捷和夏如芝結婚5年，一家三口幸福美滿，他近日在社群分享一家人外出吃飯的影片，畫面裡夏如芝突然撒嬌甜喊：「最愛老公了！」本應是閃死人不償命，沒想到偏偏有網友開酸「講話怪怪的」，逼得張捷忍不住跳出來為愛妻抱不平。

張捷（右）、夏如芝（左）。（攝翻自臉書）張捷（右）、夏如芝（左）。（攝翻自臉書）

張捷5日在臉書曬出夫妻合照，開門見山介紹：「這是我老婆夏如芝。」接著語氣像娓娓道來，但字裡行間滿滿炫妻味。他說夏如芝在螢幕上美麗、酷帥又帶氣勢，但下戲後完全反差，是個「超愛搞怪、會亂鬧、甚至有點搞笑的人」。

張捷（左）、夏如芝（右）。（攝翻自臉書）張捷（左）、夏如芝（右）。（攝翻自臉書）

至於網友質疑的「怪聲線」，張捷也笑著還原真相：「其實那是她撒嬌的聲音啦！她只有在心情很好、在我面前才會這樣說話。」他放閃表示，能看到老婆最真實、最鬆的那一面，是一種幸運，「她常說自己被我寵得像孩子，我也常笑說：『家裡有兩個女兒。』」閃度瞬間破表。

張捷（右）分享與夏如芝合照護妻。（攝翻自臉書）張捷（右）分享與夏如芝合照護妻。（攝翻自臉書）

最後，張捷感性喊話：「祝大家也能遇到那個願意讓你展現全部樣子的伴侶。」他不忘謝謝替他們說話的朋友。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中