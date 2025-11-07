太拚了！鄭敬淏練探戈「指甲脫落」 親上陣不喊痛

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國黑幫動作喜劇《誰想當老大》講述黑幫老大突然逝世，組織裡的兩位二把手成為繼任人選，然而兩人根本「不想當老大」，為此展開激烈較量，衍生出許多爆笑情節。

鄭敬淏在片中飾演已是黑幫合法繼承人，卻因為沉迷探戈，以至於要擺脫當老大的「強表」，他這回將成為全片的「視覺擔當」，以獨特的傲嬌魅力、時尚品味，以及超出預期的舞蹈實力，展現全新面貌與精緻的喜劇感。

請繼續往下閱讀...

鄭敬淏上演「黑幫跳探戈」。（采昌提供）

原本「強表」在《誰想當老大》的角色設定是位沉迷於鋼琴的人物，但考量短時間內學好鋼琴並非簡單之事，便將設定改成迷戀於探戈舞蹈。

鄭敬淏因此全心投入練習，一練就是3、4個月，他表示：「某次偶然跟導演一起去探戈酒吧，當時導演正在上探戈課，於是我就提議『讓強表跳探戈怎麼樣？』，後來從劇本閱讀會開始，我就專注在舞蹈上面了。」

他補充：「實際學習探戈之後，發現真的相當有魅力呢，我甚至還推薦給我的父母一起學習。那是一個與演戲完全不同的新世界，若想展開那樣的新世界，就必須真正去學習，我最近也一直在和身邊的人大力推薦探戈。」

鄭敬淏在片中穿西裝展現纖瘦身型。（采昌提供）

鄭敬淏為此花費一個月時間只練步伐，並一度在練習過程中練到指甲脫落，雖然他坦言對自己的舞蹈動作有些遺憾，但所有舞蹈場面都是由他親自上陣，沒有使用替身。

當被問到是否請教交往13年的戀人、女團「少女時代」成員秀英幫忙指導舞步時，鄭敬淏笑說：「我哪敢啊！關於跳舞的事，我根本不敢問她！她大概只會覺得『啊，他就那樣吧』而已，我們平時也不太會彼此討論演戲的事情。」

《誰想當老大》將於11月21日在台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法