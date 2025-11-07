東方神起允浩新作「一等就是22年」 嚴格健康習慣公開

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「東方神起」成員瑜鹵允浩時隔2年，帶著首張正規專輯《I-KNOW》回歸歌壇，是他出道22年來首張個人正規專輯。他特別為台灣粉絲捎來問候影像，感嘆該專輯像是花了他20年的時間製作，意義非凡。

瑜鹵允浩推出首張正規專輯《I-KNOW》。（SM Entertainment提供）

久違以solo身分回歸歌壇的瑜鹵允浩表示，過去是團體中歌唱部分最少的成員，如今歌唱範圍已擴大到能以solo之姿站在大眾面前。

專輯《I-KNOW》以「偽紀錄片」為概念，呈現外界視角中的藝人瑜鹵允浩（fake）和普通人允浩（documentary）的雙面向，每個主題以兩首歌曲分成fake和documentary的視角呈現，歌詞相互呼應，加深聽歌的樂趣。

瑜鹵允浩的新專輯《I-KNOW》以「偽紀錄片」為概念。（SM Entertainment提供）

雙主打歌曲由《Stretch》和《Body Language》組成，其中《Body Language》已搶先專輯公開；而《Stretch》是首以強烈電音為主的流行歌曲，吟唱式的歌聲與節奏形成鮮明對比，營造出獨特的緊張感。

此次專輯收錄曲邀請到i-dle成員MINNIE與EXO成員KAI參與配唱，瑜鹵允浩表示MINNIE的獨特嗓音中有著黑暗感，使歌曲感覺更高級，而且很會撒嬌的她還教了貓咪姿勢和蝴蝶結愛心的拍照姿勢。

瑜鹵允浩表示台灣粉絲的熱情令人印象深刻。（SM Entertainment提供）

通過此次合作，瑜鹵允浩發現KAI欲望很高、擁有魅力的美聲，因此特別交給對方一個很難的部分，KAI也堅持到最後，相信粉絲會感受到KAI在表演方面外的另一種魅力。

在忙碌生活之餘，瑜鹵允浩分享健康管理祕訣，表示早上會先進行空腹有氧運動，之後補充加有礦物質的溫熱鹽水，即便不是高強度，也會持之以恆的做運動。《I-KNOW》已在台數位發行。

