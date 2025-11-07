自由電子報
娛樂 電影

被捧在掌心的貓！「超爽喵星人」有專屬休息室

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國電影《跟著貓走遇見愛》以人與貓的相處為主題，細膩描繪失去與重生的旅程；片中可愛貓咪是主角情感轉折的重要關鍵，拍攝時，小貓被工作人員捧在手掌心上呵護，還擁有專屬休息室，彷彿是「喵界頂流巨星」。

《跟著貓走遇見愛》男主角吳東旼和貓。（華映提供）《跟著貓走遇見愛》男主角吳東旼和貓。（華映提供）

韓星吳東旻在《跟著貓走遇見愛》失去愛妻，他和隱藏傷心過往的柳亞貝，以及早熟懂事的申琇雅重新展開人生的過程，展現鄰居間互相扶持的人生百味。

劇組特地選在首爾鷺得島一帶取景，該處保留著最樸實的生活氣息，希望觀眾能透過電影重新感受到久違的溫暖。

《跟著貓走遇見愛》正式海報。（華映提供）《跟著貓走遇見愛》正式海報。（華映提供）

身兼編劇的導演黃粹彬本身就是貓奴，創作電影《跟著貓走遇見愛》期間，家中愛貓給她不少靈感，最特別的是寫完在仁與小貓蹦啾相遇的橋段後，她竟在現實中遇見另一隻貓，成為她家中的第2隻喵星人，名字取作蹦啾，讓她笑稱緣分來了擋都擋不住。

小童星申琇雅自然又可愛的演技令觀眾印象深刻，她受訪時童言童語地說：「我最難忘弄丟貓咪大哭的那場戲，那時爸爸抱著我，我感覺到他是站在我這邊的，所以心裡暖暖的。」

導演誇讚她的表現超齡而真摯，她說：「其實在拍攝過程中，小演員們都表現得非常好，反而是我比較緊張，拍攝遇到困難的時候，琇雅還會寫信鼓勵我。」《跟著貓走遇見愛》將於今（7）起在台上映。

