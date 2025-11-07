自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

阮經天、林柏宏同入列！中華電信砸重金挺台流 6大新作一次公布

〔記者李紹綾／台北報導〕中華電信參與文化內容策進院主辦的「2025 TCCF創意內容大會」，6日於會場舉辦「中華電信共創精采影視發布會」，攜手影視團隊呈現過去一年的投資成果，並以三大策略持續投入影視產業。包括：「開創台流」—加碼投資、扶植台灣頂尖團隊走向國際；「擴大布局」—以集團與基金雙軌打造IP生態系；「共創精采」—透過平台強化影視行銷，結盟打造串流娛樂新勢力。

「中華電信共創精采影視發布會」由個人家庭分公司總經理胡學海（右五）代表出席，與文策院董事長王時思（右四）及投資作品主創團隊貴賓一同合影。（中華電信 HamiVideo提供）「中華電信共創精采影視發布會」由個人家庭分公司總經理胡學海（右五）代表出席，與文策院董事長王時思（右四）及投資作品主創團隊貴賓一同合影。（中華電信 HamiVideo提供）

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海表示，「開創台流」是需要熱情與毅力的任務。除以行動支持影視產業，中華數位文創管理顧問公司已啟動文創基金，規劃投資「文創內容IP」專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂及影視製作、文創科技與平台通路等領域，也納入生成式AI、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵技術。凡優質作品或能強化IP價值鏈的企業皆在評估範圍，期望透過專案與股權投資串接「創作—製作—行銷—發行—平台—商務」完整產業鏈。

中華電信今於TCCF舉辦影視發布會，邀請國內外主創團隊共襄盛舉，由個人家庭分公司總經理胡學海代表致詞。（中華電信 HamiVideo提供）中華電信今於TCCF舉辦影視發布會，邀請國內外主創團隊共襄盛舉，由個人家庭分公司總經理胡學海代表致詞。（中華電信 HamiVideo提供）

中華電信與合作夥伴共同投資的新作包括：阮經天主演的台日合作劇《阿茲海默警探》、李國毅與姚淳耀主演的《成名在望》、韓星振永與李沐、宋柏緯主演的台韓合作愛情片《那張照片裡的我們》、林柏宏主演的動作片《懸命一線》、沉浸式劇場改編台劇《微醺大飯店1980s》，以及國寶級動畫續作《魔法阿媽2：魔法小豆苗》等多元題材。

中華電信攜手優秀影視內容團隊，於TCCF舉辦影視發布會展現過去一年影劇投資的豐碩成果。（中華電信 HamiVideo提供）中華電信攜手優秀影視內容團隊，於TCCF舉辦影視發布會展現過去一年影劇投資的豐碩成果。（中華電信 HamiVideo提供）

中華電信近年推動原創作品成果亮眼。出品的《The Outlaw Doctor 化外之醫》《星空下的黑潮島嶼》與選秀節目《原子少年2》《SCOOL》於第60屆金鐘獎奪下10項大獎；電影《進行曲》入圍2025年第62屆金馬獎兩項，並入選亞洲國際影展「亞洲視角競賽」；《山忌 黃衣小飛俠》在入圍第29屆加拿大奇幻影展後，又入選2025 SDAFF聖地牙哥亞洲電影節與布宜諾斯艾利斯血色電影節，展現中華電信內容在國內外獲得肯定。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中