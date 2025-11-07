（專訪）《解碼》導演一眼相中謝佳見！曝心聲：他是完美座艙長

〔記者鍾志均／專訪〕馬來西亞導演周學立帶著新作《解碼》勇闖台灣影壇，該片結合懸疑、愛情與犯罪元素，她說，「馬來西亞拍劇情片市場不算好，我想試著挑戰一部有娛樂性、但不失深度的電影。」

馬來西亞導演周學立（右）帶著新作《解碼》勇闖台灣影壇，左為謝佳見。（記者潘少棠攝）

周學立曾執導愛情喜劇電影《我的Mr. Right》和林美秀、庹宗華合作，時隔多年，她推出新作《解碼》，「我希望觀眾能看得爽，也能思考人性裡的貪婪與偽善。」

請繼續往下閱讀...

《解碼》劇本早在疫情前成形，原以女性角色為主軸，講述一名女子陷入愛情與金錢陷阱的故事，後來導演靈機一動，反轉設定：「改成由男主角去解開真相，這樣整體張力更強，也有懸疑層次。」

《解碼》導演周學立。（《解碼》劇組提供）

電影由謝佳見主演，導演透露這次合作的誕生頗具戲劇性。「原本角色人選有幾位，但我覺得謝佳見最適合。他的年紀、氣質、沉穩的智慧，剛好符合我心中那個『空服員座艙長』的形象。」

謝佳見在《解碼》飾演空服員。（記者潘少棠攝）

周學立形容，謝佳見在現場表現極專業，「他讀劇本很快、對戲反應敏銳，一條就能搞定。拍戲時幾乎沒脾氣，卻能在鏡頭前爆發。」另外特別提到謝佳見為戲「吃盡苦頭」，不僅拍親密戲時閃到腰，還得演被綁、被打、被拖行的場面，「他沒找替身，敬業到讓我都傻眼。」

《解碼》赴新竹尖石、頭城與福隆取景，拍攝條件嚴苛；周學立回憶：「每天便當都不一樣，但一連吃了21天，連演員都說快變野外求生！」她笑著補充：「謝佳見拍到後來都開始叫外送比薩和米粉湯，大家都成了山上美食專家。」

謝佳見在《解碼》飾演空服員。（《解碼》劇組提供）

提到製作費，周學立透露約台幣4000萬元，靠導演與好友集資；「贊助600萬、現金3000多萬，都是一點一滴湊來的，想證明小國家導演也能拍出國際格局的電影。」

周學立說，拍《解碼》最大的挑戰是要在娛樂與深度間找到平衡，「商業片不是壞字眼，只要有誠意、有內容，觀眾就會買單。」期盼未來能在台灣、馬來西亞兩地持續創作，拍出質感、節奏與情感兼具的作品。

服裝： Boss

手錶： Tag Heuer

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法