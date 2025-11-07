自由電子報
娛樂 電影

（專訪）從低谷到回歸戰鬥魂！謝佳見爆低潮焦慮：曾想離開台灣

〔記者鍾志均／專訪〕演員謝佳見暌違13年，於台馬合製電影《解碼》再度擔綱主演，這次他不再演「暖男」或「白馬王子」，而是挑戰人性複雜、貪婪又偽善的角色，謝佳見笑說：「這次沒在怕，我就是想拍出觀眾想不到的戲。」

謝佳見拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（記者潘少棠攝）謝佳見拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（記者潘少棠攝）

出道20多年，謝佳見曾以《16個夏天》走紅，但這十年間事業起伏，讓他坦言一度陷入焦慮與低潮，坦言「那段時間我會喘不過氣，覺得是不是不該留在台灣，不知道自己還要幹嘛。」

從《16個夏天》入圍金鐘獎至今過了10年，直到《解碼》開拍，謝佳見重新找回熱情：「這部片對我來說是新的開始，就像13年前《甲洞》首映時那樣，我又重新站在觀眾面前。」

他語氣堅定地說：「我想帶金鐘、金馬回家，不是為了炫耀，而是想被看到——讓大家知道，我還在努力。」他說自己不怕失敗，只怕不被看見：「不管票房或獎項怎樣，至少我知道，這次我真的用盡全力去演。」

謝佳見（右）拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（《解碼》劇組提供）謝佳見（右）拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（《解碼》劇組提供）

《解碼》原本設定為愛情片，但臨開拍前導演臨時調整角色定位，讓男女主角互換性格。謝佳見坦言：「原本我的角色很像工具人，太弱了，我就提議要有火花、有反轉。」導演周學立採納建議，「觀眾會以為他很強，結果發現他其實是最容易崩潰的人，這才有趣。」謝佳見說。

為求真實，他在拍攝一場親密戲時意外閃到腰，「那場戲是抱著跳上床，結果床太軟，我就掉下去，舊傷又復發。」他笑說：「那幾天整個腰都束著拍，還要滾地、被打、被拖頭，拍完真的差點失去知覺。」

更驚人的是他在「綁架戲」中主動要求「真綁真拍」：「我叫攝影師不要幫我解繩子，我要一直維持那個被困的狀態。那種心理壓迫真的不容易演。」

謝佳見拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（記者潘少棠攝）謝佳見拍《解碼》吃足苦頭，盼跳脫以往正面形象。（記者潘少棠攝）

在《解碼》中，謝佳見飾演一名空服員，外表光鮮、內心卻滿是慾望與算計。「這角色不是富家子弟，沒背景，卻想進入有錢人的世界。」

為貼近人物，他特別把膚色曬得更黑，刻意與「帥白形象」拉開距離：「我希望他看起來像那種愛玩、會打高爾夫、懂商業操作的富商型空服員，但其實心裡都在算計。」

他進一步剖析：「這部片其實在講人性。每個人都有善與偽，只是比例不同，角色表面看起來像好人，其實背後藏著另一套邏輯。」

