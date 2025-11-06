阿Sa情定小9歲健身教練 曬貓放閃兼官宣

阿Sa（左）和Elvis抱著同一隻貓，等於官宣戀情。（本報合成，香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕42歲香港女星「阿Sa」蔡卓妍之前與小他9歲的健身教練「Elvis」林俊賢傳出緋聞，今年七夕兩人還被拍到一起去看演唱會，雖然沒有親密舉動，但是因為外型登對，被指兩人戀愛ing。阿Sa今年透露家中多了2個新成員，原來是她養了貓咪，分別叫做「芝麻妹妹」和「阿Boo妹妹」，如今Elvis也在限時動態曬出抱著阿Boo妹妹的照片，並表示「I got a cat. Her name is Boo.（我有一隻貓，她名字叫Boo）」，等於公開放閃兩人一起養貓，同時宣示主權。

阿Sa出席活動時被問及戀情，回答「隨緣，找日子」。（香港星島日報）

曾經離過一次婚的阿Sa，昨（5）出席活動表示會跟和她同一天過生日的人一起慶生，問到會不會帶另一半到慶生會，阿Sa賣了個關子說：「這個是一個秘密！」再追問何時準備公開戀情，阿Sa沒有否認身邊有另外一半，只說「隨緣，找日子」無異認了與小9歲的Elvis感情順利。

阿Sa今年今年透露家中多了2個新成員，原來是她養了貓咪，分別叫做「芝麻妹妹」和「阿Boo妹妹」。（香港星島日報）

阿Sa先前曾與鄭中基秘婚，2010年3月兩人開記者會表示已辦妥離婚手續，外界才知道他們結過婚。之後阿Sa跟陳偉霆合拍電影《美麗密令》擦出愛火，同年10月公開戀情，戀愛5年後分手。如今陳偉霆已經結婚生子，這次跟Elvis談戀愛，外界認為Elvis外型討好且身材健美結實加上看起來是「好寶寶」的模樣，相當看好兩人的戀情。

小阿Sa9歲的健身教練Elvis抱著阿Boo說是他養的貓，間接公開戀情。（香港星島日報）

