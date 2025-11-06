自由電子報
娛樂 電影

跨年笑中帶電！《叫我驅魔男神》「嚕湯CP」放閃開轟

〔記者鍾志均／台北報導〕跨年奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》由首部台灣、印度跨國合作作品，今（6）公開「愛情篇」花絮，林哲熹、雷嘉汭組驅魔情侶檔成「嚕湯CP」火花四射，兩人從驅魔拍到放閃，搞笑互動不間斷。

林哲熹（右）、雷嘉汭在《叫我驅魔男神》組驅魔情侶檔「嚕湯CP」。（光盛影業提供）林哲熹（右）、雷嘉汭在《叫我驅魔男神》組驅魔情侶檔「嚕湯CP」。（光盛影業提供）

花絮中，林哲熹飾演的魯蛇湯仔經常把雷嘉汭飾演的女友阿嚕米逗得哈哈大笑，也常鬧出不少麻煩。雷嘉汭談到這位「魯蛇男友」笑說：「有時候會讓人又愛又恨，其實是個很有魅力的角色，可是有時候會想跟他說——你可不可以積極一點！」

片中女友阿嚕米幾乎成為魯蛇湯仔的最大靠山，林哲熹說：「阿嚕米會支持你做的所有事情！」導致湯仔相對而言像是個長不大的孩子，他坦言：「遇到一個對自己非常好的女生，可是我好像都沒有達成這個成就，去讓他覺得你相信我是值得的。」

雷嘉汭在《叫我驅魔男神》飾演的阿嚕米猶如「麻瓜」，沒有任何法力、神力，她打趣形容自己像是團隊裡的「大腦」，幫大家溝通、釐清現在到底發生什麼事情。

對於片中阿嚕米無條件對魯蛇湯仔為愛付出的角色特質，她感性表示：「她最在意的是湯仔的角色，湯仔的愛、湯仔的執著，相信他可以做到，這是他們比較特別的地方。」

兩人在銀幕中默契極佳，充滿粉紅泡泡，林哲熹笑說：「以前有合作過一支MV，有點像是遇到以前認識的老朋友隔了幾年又重新遇到！那時候她還很小，這次再合作蠻有趣，感覺到她有很多改變，有種看一個人成長歷程的感覺！」

「無神力麻瓜」雷嘉汭（左）片中戀上「驅魔直播主」林哲熹。（光盛影業提供）「無神力麻瓜」雷嘉汭（左）片中戀上「驅魔直播主」林哲熹。（光盛影業提供）

拍攝前他們一起參與動作訓練及舞蹈課程，收工後就約去咖啡店聊天，雷嘉汭笑說：「跟第一次碰到的他不太一樣，這次就發現他是很幽默的一個人，他很好笑，也很熱情！」

談到《叫我驅魔男神》印象最深刻的事，林哲熹、雷嘉汭不約而同提到一場驚險的吊鋼絲動作戲。雷嘉汭形容吊鋼絲演出「超刺激」，而林哲熹在一旁看得非常羨慕，直呼：「我也好想嘗試那些動作呀！」

拍攝過程中也鬧出不少趣事，雷嘉汭在片中時常要手持穩定器直播，幫助魯蛇湯仔捕捉畫面，有一次穩定器意外不太聽話，她笑說：「穩定器會自己繞來繞去，我是真的忍不住笑場，但是哲熹很厲害，用演技接住化解了。」

《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。

