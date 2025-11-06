自由電子報
娛樂 最新消息

Sandra懷孕初期「血崩」嚇壞！痛哭以為寶寶被沖掉

〔記者傅茗渝／台北報導〕主持人「Sandra」徐有潔2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，懷孕30週的她今（6）首度坦言懷孕初期曾歷經一場「大血崩」，嚇得當場崩潰痛哭，以為「寶寶被沖掉了」。

Sandra懷孕初期歷經血崩驚魂，如今順利迎來30週孕期。（翻攝自IG）Sandra懷孕初期歷經血崩驚魂，如今順利迎來30週孕期。（翻攝自IG）

Sandra回憶，今年5月20日白天剛聽見寶寶心跳聲，滿心歡喜的她沒想到當晚凌晨，竟突然感覺到熱熱的液體沿著大腿流下，「一大塊一大塊血塊就開始往下掉。」她慌張坐上馬桶準備檢查時，家中的智能馬桶卻自動沖水，讓她情緒瞬間潰堤，對著老公嚎啕大哭：「我的寶寶被沖掉了！」夫妻倆隨即連夜施打黃體素，緊急安胎。

隔天清晨回診時，連醫師都顯得緊張，直到超音波照見寶寶心跳仍強勁，全場才鬆了一口氣。Sandra說，當下她激動到口罩都被眼淚浸濕，「那一刻真的覺得太幸運。」之後她臥床十多天安胎，如今已順利邁入30週，她感性表示：「可怕的不是身體變化，而是心裡的不確定。」更忍不住自問：「我會是個好媽媽嗎？」

Sandra感謝老公許傑克一路照顧，笑說應該早十年懷孕。（翻攝自IG）Sandra感謝老公許傑克一路照顧，笑說應該早十年懷孕。（翻攝自IG）

她也感謝老公一路陪伴與細心照顧，「他從幾個月前就沒讓我自己穿過鞋襪，還天天切水果、煮飯給我吃。」Sandra笑說，若早知道老公這麼會照顧孕婦，「我應該早十年懷孕！」

