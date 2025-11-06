《流星花園》女星不顧前夫反對 43歲植入胚胎產女

韓版《流星花園》女星李施昤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓版《流星花園》（花樣男子）中飾演女主角閨密的43歲女星李施昤（原藝名：李詩英）今年3月與企業家老公離婚，結束8年婚姻。離婚後李施昤未經過前夫同意，就植入胚胎，隨後證實透過試管成功懷孕，昨（5）她在社群平台開心宣布順利誕下1女，更入住百萬豪華月子中心。

43歲的李施昤順利產下一女。（翻攝自IG）

李施昤在社群發文，表示女兒是上天賜予的禮物，承諾會讓女兒幸福一輩子。她公開多張產後照片，開心的抱著剛出生的女兒，還握著她小手，感謝醫生讓她順產。李施昤所屬經紀公司Ace Factory也證實「李施昤最近生下女兒，目前母女均安，迎接新生命的李施昤等身體充分恢復健康後，將繼續展開活動」。

李施昤入住位於首爾江南區驛三洞，號稱「全韓最貴」的月子中心。（翻攝自IG）

產後的李施昤也公布了她入住的月子中心，這個豪華的月子中心位於首爾江南區驛三洞，號稱「全韓最貴」，最低入住費用為1200萬韓圜／2週（約新台幣28萬元／2週），最昂貴的房型則超過5千萬韓圜／2週（約新台幣117萬元／2週），藝人孫藝真、李珉廷、韓佳人、李寶英、朴信惠都曾入住。

李施昤今年3月與企業家老公離婚，結束8年婚姻。（翻攝自IG）

李施昤目前除了剛出生的女兒外，還獨自扶養7歲的兒子。對於自己懷孕的過程，李施昤透露：「在婚姻期間，我透過試管嬰兒療程準備迎接第2個孩子，但後來胚胎遲遲沒有植入，時間就這樣過去了，之後談到離婚。當所有法律關係即將整理完畢，恰巧冷凍胚胎5年保存期限也快到了，當時不得不做選擇，我決定植入胚胎。雖然對方（前夫）不同意，但我會承擔全部責任」。

