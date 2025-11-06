自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《流星花園》女星不顧前夫反對 43歲植入胚胎產女

韓版《流星花園》女星李施昤。（翻攝自X）韓版《流星花園》女星李施昤。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓版《流星花園》（花樣男子）中飾演女主角閨密的43歲女星李施昤（原藝名：李詩英）今年3月與企業家老公離婚，結束8年婚姻。離婚後李施昤未經過前夫同意，就植入胚胎，隨後證實透過試管成功懷孕，昨（5）她在社群平台開心宣布順利誕下1女，更入住百萬豪華月子中心。

43歲的李施昤順利產下一女。（翻攝自IG）43歲的李施昤順利產下一女。（翻攝自IG）

李施昤在社群發文，表示女兒是上天賜予的禮物，承諾會讓女兒幸福一輩子。她公開多張產後照片，開心的抱著剛出生的女兒，還握著她小手，感謝醫生讓她順產。李施昤所屬經紀公司Ace Factory也證實「李施昤最近生下女兒，目前母女均安，迎接新生命的李施昤等身體充分恢復健康後，將繼續展開活動」。

李施昤入住位於首爾江南區驛三洞，號稱「全韓最貴」的月子中心。（翻攝自IG）李施昤入住位於首爾江南區驛三洞，號稱「全韓最貴」的月子中心。（翻攝自IG）

產後的李施昤也公布了她入住的月子中心，這個豪華的月子中心位於首爾江南區驛三洞，號稱「全韓最貴」，最低入住費用為1200萬韓圜／2週（約新台幣28萬元／2週），最昂貴的房型則超過5千萬韓圜／2週（約新台幣117萬元／2週），藝人孫藝真、李珉廷、韓佳人、李寶英、朴信惠都曾入住。

李施昤今年3月與企業家老公離婚，結束8年婚姻。（翻攝自IG）李施昤今年3月與企業家老公離婚，結束8年婚姻。（翻攝自IG）

李施昤目前除了剛出生的女兒外，還獨自扶養7歲的兒子。對於自己懷孕的過程，李施昤透露：「在婚姻期間，我透過試管嬰兒療程準備迎接第2個孩子，但後來胚胎遲遲沒有植入，時間就這樣過去了，之後談到離婚。當所有法律關係即將整理完畢，恰巧冷凍胚胎5年保存期限也快到了，當時不得不做選擇，我決定植入胚胎。雖然對方（前夫）不同意，但我會承擔全部責任」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中