娛樂 最新消息

阿部瑪利亞「半分」寫真解禁！拋清純女人味爆棚

阿部瑪利亞推出出道15年首本寫真《半分》，拋開清純偶像包袱展現自然魅力。（時報出版提供）阿部瑪利亞推出出道15年首本寫真《半分》，拋開清純偶像包袱展現自然魅力。（時報出版提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕日籍藝人阿部瑪利亞出道15年，從日本人氣女團AKB48出身，2017年來台發展後，以甜美外型與自然親民的個性擄獲不少粉絲喜愛。她跨足主持、戲劇、創作多重領域，如今也迎來全新里程碑，推出首本個人寫真集《半分 はんぶん：阿部瑪利亞寫真》，以最真實的姿態記錄自己的成長與轉變。

出身AKB48的阿部瑪利亞推出個人寫真《半分》，以真實狀態詮釋成熟氣息。（時報出版提供）出身AKB48的阿部瑪利亞推出個人寫真《半分》，以真實狀態詮釋成熟氣息。（時報出版提供）

阿部瑪利亞出道15年迎來首本寫真《半分》，散發女人味爆棚的全新魅力。（時報出版提供）阿部瑪利亞出道15年迎來首本寫真《半分》，散發女人味爆棚的全新魅力。（時報出版提供）

這次寫真由攝影師KRIS KANG掌鏡，運用獨特的光影語言捕捉阿部瑪利亞溫柔又堅定的氣質。拍攝地從她的故鄉神奈川出發，串起她從日本偶像到台灣藝人、從少女蛻變為成熟女性的15年軌跡。書中沒有華麗造型，也沒有刻意擺拍，而是展現她日常中最自然的神情，陽光灑在肩上、海風吹起髮絲、街角回眸一笑，每個瞬間都像是一段能回放的記憶。

阿部瑪利亞《半分》寫真曝光，以清新氣質結合微辣性感掀話題。（時報出版提供）阿部瑪利亞《半分》寫真曝光，以清新氣質結合微辣性感掀話題。（時報出版提供）

《半分 はんぶん：阿部瑪利亞寫真》將於11月11日正式上市，本月29日，阿部瑪利亞也將於法雅客信義店舉辦簽書會，與粉絲面對面分享她的「半分人生」。

