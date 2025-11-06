自由電子報
娛樂 最新消息

王子自稱「被動」 2年前節目說：感情來電才行動

「王子」邱勝翊（左）被捲入粿粿婚變風波。（翻攝自IG）「王子」邱勝翊（左）被捲入粿粿婚變風波。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星「王子」邱勝翊被爆出與范姜彥豐老婆「粿粿」江瑋琳爆出婚內出軌，為此他二度發出聲明，更向范姜彥豐道歉，指出「超過了朋友間應有的界線」。網友翻出王子2年前上《11點熱吵店》時，談論感情觀的片段，當時他強調自己是「感情來電才行動」的類型。

2023年王子在節目中分享「最想毀滅的黑歷史」，當時他說自己平常比較謹慎，高二某天等校車的時候，竟認錯人，而且對方當時正在看情書，以為對方是熟人的王子還把他手上的情書抄走，當場朗讀出內容，唸到一半才發現，眼前自以為是熟人的同學，其實是個陌生人，讓他尷尬到最高點，只能趕緊道歉逃跑。

王子2年前在節目中說自己在感情上屬於比較被動的類型。（翻攝自YouTube）王子2年前在節目中說自己在感情上屬於比較被動的類型。（翻攝自YouTube）

之後被問到是否曾經「寫情書向女孩子告白卻被拒絕」的經驗？王子回答自己個性比較被動，臉皮也薄，雖然寫過情書，但必須建立在雙方已經確認對彼此有好感的狀況下，王子才會寫情書給女方，他還強調：不會在不確定的關係中就衝動告白。

對照如今他說「得知女方（粿粿）協議離婚過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心」、「與粿粿婚姻狀態尚存續的情況下，做出了不好的行為」，該不會的確對粿粿動心？

王子強調自己是「感情來電才行動」的類型。（翻攝自臉書）王子強調自己是「感情來電才行動」的類型。（翻攝自臉書）

