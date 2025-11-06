國寶級回歸！翁倩玉唱跳炸場2.5小時 導演驚呆重寫角色

〔記者鍾志均／台北報導〕國寶級明星翁倩玉暌違48年，回歸台片演出，接下億萬票房導演林孝謙的新片《陽光女子合唱團》，林孝謙坦言一開始有點擔心，甚至為此跑去看前輩的演唱會，看完後立刻下了重大決定。

翁倩玉時隔40多年回歸台片演出。（壹壹喜喜提供）

劇組一大驚喜是找上48年沒在台灣演戲的翁倩玉，林孝謙說：「看到她又唱又跳兩個半小時，我就知道要為她重寫角色設定了！」接下來就將翁倩玉飾演的音樂老師角色轉換成知名歌手，讓角色有更多立體化的層面。

請繼續往下閱讀...

《陽光女子合唱團》網羅陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮以及新人何曼希等多位女子組合，故事從笑點不斷到令人感動落淚，被封今年跨年最佳首選。

林孝謙一開始就鎖定陳意涵（右）演出，左為陳庭妮。（壹壹喜喜提供）

拍過《比悲傷更悲傷的故事》的林孝謙說，一開始就鎖定搭檔過的陳意涵，更放話：「沒有她，我不會拍。」陳意涵從《比悲傷更悲傷的故事》到如今成為兩個孩子的媽媽，導演認為這是老天給的最好時機，母職經驗讓她對角色的柔軟與真實自然流露。

此外，在《陽光女子合唱團》中有許多群戲和小孩的戲份，導演直言：「群戲與小孩，絕對是這部電影最大的挑戰。」由於小孩不能被指令、不能強迫，只能「營造環境」。

最難的一場是小朋友第一次看見合唱團演出的戲：台上20多位、台下近200位群演，陣仗龐大，小朋友起初緊張、哭鬧；台上的姐姐們立刻用手機手電筒唱《小星星》，孩子安靜了，戲也順利完成。林孝謙說：「真的多虧了這些厲害的演員，神隊友的助攻才能讓這部電影達到最棒的效果。」《陽光女子合唱團》將在12月31日全台上映。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法