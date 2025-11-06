自由電子報
娛樂 最新消息

歌手黃明志涉謝侑芯命案 網驚：富邦開球魔咒發威

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（本報資料照，記者劉信德攝）馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案。（本報資料照，記者劉信德攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志因涉及網紅「護理系女神」謝侑芯命案，於昨（5）日凌晨在友人與律師陪同下至警局自首。馬來西亞警方先前透過尿檢查出黃明志對4種毒品測試呈陽性，對於謝侑芯的死因為何，現正調查中。不過，心細的網友發現，黃明志2018年曾經擔任富邦開球嘉賓，更羅列出先前開球的藝人當中，有數位也都出問題，笑稱這是「富邦開球魔咒」。

（左起）陳建州、宥勝、NONO先前都捲入#MeToo性騷擾事件。（本報合成圖）（左起）陳建州、宥勝、NONO先前都捲入#MeToo性騷擾事件。（本報合成圖）

諷刺的是，網友列出來的明星們真的或多或少陷入爭議，其中和性騷擾案有關的有遭女星「大牙」周宜霈指控多年前出外景時意圖不軌的「黑人」陳建州、捲入性騷擾重挫形象難以重振江山的宥勝、2023年#MeToo被多位受害者指控性侵等性犯罪，2024年被士林地檢署依強制性交、強制猥褻等7罪提起公訴的諧星「NONO」陳宣裕。

婚變的歌手王力宏（左）和被當成第三者的王子。（本報合成圖）婚變的歌手王力宏（左）和被當成第三者的王子。（本報合成圖）

另外，王力宏2021年與前妻李靚蕾傳出婚變，當時王力宏一度發出道歉聲明並暫停演藝工作，直至2022年12月才在美國拉斯維加斯舉辦演唱會復出；另一人則是近期捲入男星范姜彥豐與「粿粿」江瑋琳婚變的「王子」邱勝翊。網友開玩笑說，這根本就是死亡開球筆記本。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

