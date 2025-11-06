汽車維修場驚見金鐘戲王「拆零件、換機油」 忐忑：不知輪胎有沒有鎖緊

姚淳耀（左起）、蔡亘晏和李國毅在《成名在望》逐步揭開十八歲深藏在三人心中的意外真相。（瀚草文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王姚淳耀、李國毅和蔡亘晏合作社會寫實犯罪劇《成名在望》，劇中姚淳耀飾演的羅冠豪原本前途無量，理應成為備受矚目的科技新貴，卻因為突發的意外轉折，成了一名在汽車保養廠工作的落魄男子，他笑著說：「劇組特別安排我去汽車維修場實習，從對車子一竅不通，到能拆解零件、換機油、換輪胎，很有成就感！只是練習完開自己的車回家，都會戰戰兢兢地想，不知道輪胎有沒有鎖緊？」

李國毅在劇中飾演不得志但堅守正道的警察，為了呈現角色歷練後的形象，他特別留起鬍子，展現前所未見的全新樣貌，李國毅表示，「從角色內心轉變到整個外型的塑造，跟以往的角色都有很大的不同。」

李國毅（前）與姚淳耀在《成名在望》共同演出，兩人都相當開心。（瀚草文創提供）

為了貼近角色，他刻意壓抑自然反應，體會理智被痛苦禁錮的矛盾感。此外，為了詮釋刑警的專業形象，李國毅接受特別訓練，包括持槍、攻堅、防守等等實作，他深有感觸地說：「對我而言，這不只是演一個刑警，而是在問自己：『當正義失靈，人還能保持人性嗎？』正義若無人性支撐，就會變得冰冷；人性若無正義引導，就可能會墮落。這股人類內在本能與外在秩序的拉扯，是這個角色表演的重點。」

姚淳耀（左起）、李國毅、蔡亘晏在社會寫實犯罪劇 《成名在望》同場飆戲。（瀚草文創提供）

而蔡亘晏在《成名在望》飾演嫁入豪門的女團偶像，一開始接到邀約相當興奮，讀完劇本後被角色成長歷程深深吸引。她笑說自己與角色最像的地方，是年輕時都有一個歌手夢。她更透露，第一季的欣妤較為壓抑內斂，第二季則更果決剛強，「彷彿重新找回高中時那份不服輸的力量。」談到飾演女團偶像的挑戰，她笑言：「唱跳全都親自上陣，開拍前還和管罄一起練舞練唱，很謝謝她的陪伴讓我心安，要催眠自己是唱跳偶像，真的超難！」《成名在望》預計2026年播出。

