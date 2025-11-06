自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

那麼派！阿爆舉辦10週年派對 嗨喊：活著就很棒了

〔記者陽昕翰／台北報導〕成軍邁向10週年，金曲原民音樂廠牌那屋瓦 將於11月16日（日）在台北SUB舉辦「那麼派【那屋瓦10週年舞曲派對】」。活動由主理人ABAO阿爆與金曲製作人黃少雍領銜演出。

阿爆。（那屋瓦提供）阿爆。（那屋瓦提供）

談及未來展望，阿爆笑說：「活著就很棒了！」她坦言母語音樂市場不易，但感謝年輕創作者的投入。從金曲新人 Makav真愛到雙料入圍的 Dremedreman曾妮，那屋瓦藝人近年持續登上國際舞台。阿爆說：「看到他們能自在表達、在世界各地交朋友，我就覺得一切都值得。」

本次演出共集結那屋瓦少女隊Kivi、Dremedreman曾妮、Makav真愛、R.fu、Arase阿拉斯，以及合作藝人 Drangadrang薛薛、Ponay卜耐、珂拉琪主唱 Natsuko夏子、HengJones大亨、Mulupas佳穎、Naa’u娜塢、TENANE庭豪等人。電子製作人 Sonia Calico、布拉瑞揚舞團與原民嬌娃舞團也將助陣，打造三小時不間斷的舞曲派對。

黃少雍aka Oberka。（那屋瓦提供）黃少雍aka Oberka。（那屋瓦提供）

那屋瓦以跨界融合著稱，十週年活動首次以電音派對形式登場。阿爆表示，活動靈感來自黃少雍DJ 身分「Oberka」的發想，兩人多年合作，電音已成為品牌重要元素。黃少雍開玩笑提議「辦個舞曲派對」，阿爆隨即回覆「辦就辦啊」，促成活動誕生。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中