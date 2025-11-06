那麼派！阿爆舉辦10週年派對 嗨喊：活著就很棒了

〔記者陽昕翰／台北報導〕成軍邁向10週年，金曲原民音樂廠牌那屋瓦 將於11月16日（日）在台北SUB舉辦「那麼派【那屋瓦10週年舞曲派對】」。活動由主理人ABAO阿爆與金曲製作人黃少雍領銜演出。

阿爆。（那屋瓦提供）

談及未來展望，阿爆笑說：「活著就很棒了！」她坦言母語音樂市場不易，但感謝年輕創作者的投入。從金曲新人 Makav真愛到雙料入圍的 Dremedreman曾妮，那屋瓦藝人近年持續登上國際舞台。阿爆說：「看到他們能自在表達、在世界各地交朋友，我就覺得一切都值得。」

本次演出共集結那屋瓦少女隊Kivi、Dremedreman曾妮、Makav真愛、R.fu、Arase阿拉斯，以及合作藝人 Drangadrang薛薛、Ponay卜耐、珂拉琪主唱 Natsuko夏子、HengJones大亨、Mulupas佳穎、Naa’u娜塢、TENANE庭豪等人。電子製作人 Sonia Calico、布拉瑞揚舞團與原民嬌娃舞團也將助陣，打造三小時不間斷的舞曲派對。

黃少雍aka Oberka。（那屋瓦提供）

那屋瓦以跨界融合著稱，十週年活動首次以電音派對形式登場。阿爆表示，活動靈感來自黃少雍DJ 身分「Oberka」的發想，兩人多年合作，電音已成為品牌重要元素。黃少雍開玩笑提議「辦個舞曲派對」，阿爆隨即回覆「辦就辦啊」，促成活動誕生。

