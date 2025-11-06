日本天團來台灣 「愉快動物餅」現蹤中山區

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民點心「愉快動物餅」進軍大銀幕成為動畫電影《愉快動物餅 大電影》，星達拓男團「Travis Japan」松田元太化身隊長「大獅」領軍最夯偶像團體「愉快動物餅」，《玻璃之心》新生代演員高石明里獻聲「小天馬」。偶像天團3大成員大獅、小天馬、大象降臨台北，5日現身台北特映會現場，為11月7日中日文配音版上映熱情造勢。

「愉快動物餅天團」小天馬（左起）、大獅、大象空降台北。（馬棋朵提供）

電影《愉快動物餅 大電影》在日本熱賣逾7億日圓（約台幣約1.4億元），預告10月中在台上線，至今已突破100萬次觀看，熱度不只如此，因電影主題曲為日本男團Travis Japan獻唱《Would You Like One?》，並由團員松田元太擔任主角大獅配音，海報一公開即吸引大批粉絲詢問包場事宜，社群掀起熱議。

5日電影特映會，3隻與人等高的天團成員大獅、小天馬、大象從日本專程飛來台北，將再現身「愉快動物餅主題市集」，11月每個周末，只在捷運中山站「心中山市集」，市集裡還有其他動物成員的人型立牌，觀眾只需與其中3個角色合照上傳打卡，就有機會獲得特典貼紙。進場看電影加碼送，第一周可獲得11款超Q墊板特典其一款，第二、三周分別再推出各5款不同動物餅造型的資料夾特典，總共21款，滿足粉絲期待。

「愉快動物餅天團」大象空降台北。（馬棋朵提供）

「愉快動物餅」是由日本食品品牌GINBIS所推出的國民餅乾，每一塊餅乾都以不同的動物作為造型，上方印有動物的英文，好吃又富教育性質。1978年開賣至今已有47年歷史，在全球逾20個國家與地區都有販售，是許多人心目中難忘的兒時回憶。「愉快動物餅」的動物角色也在近兩年的復古風潮上人氣翻漲，周邊商品吸引各方搶購。

醞釀5年的電影《愉快動物餅 大電影》以零食與人類和睦共存的「甜品王國」作為故事背景，誕生了享譽全球的超人氣偶像團體「愉快動物餅」，但隊長大獅（松田元太 配音）與極受矚目的新成員小天馬（高石明里 配音）的關係卻有些緊張，小天馬擁有美妙歌聲且能在空中飛舞，令大獅倍感威脅。不料，「愉快動物餅」竟遭遇「棉花糖大軍」，小天馬被俘虜，大獅該如何率領大夥度過危機？

《愉快動物餅 大電影》台灣定檔11月7日，中日文配音版同步上映，邀請台灣觀眾一同感受最萌動物天團的魅力。

