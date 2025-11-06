自由電子報
娛樂 最新消息

天蠍座壽星集合！溫妮邱鋒澤同天生日 黃霆睿最感謝「她」

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱片圈最近有不少天蠍座壽星過生日，溫妮和邱鋒澤同為10月31日壽星，黃霆睿則是11月3日過生日，3人同樣以音樂形式慶生。

溫妮（左）舉行生日演唱會，魏嘉瑩當嘉賓合唱。（相映音樂提供）溫妮（左）舉行生日演唱會，魏嘉瑩當嘉賓合唱。（相映音樂提供）

溫妮日前舉辦「未完成」演唱會，「怪物星人」夥伴魏嘉瑩和她合唱《是不是又欠揍了》，還送上蛋糕祝福，淚腺發達的溫妮還先向粉絲打「預防針」：「說真的我沒有那麼愛哭，所以希望大家不要逼哭我好嗎？你們很奇怪耶，喜歡看別人哭唷。」但最後還是被歌迷感動落淚。

溫妮演唱會上感動落淚。（相映音樂提供）溫妮演唱會上感動落淚。（相映音樂提供）

黃霆睿出道4年來，終於圓夢首度舉辦個人演唱會，演出名稱也包含他的生日在內，「Chapter 113」生日音樂會上演唱《我們》、《來不及說再見》等歌曲，他特別感謝媽媽，「我覺得從學音樂開始，有她的支持到現在，我覺得很感謝，如果沒有她的話，其實今天我可能沒辦法站在這邊，拿著麥克風唱歌給大家聽。」

黃霆睿出道以來首次舉辦個人演唱會。（相映音樂提供）黃霆睿出道以來首次舉辦個人演唱會。（相映音樂提供）

邱鋒澤近期推出新專輯《Lines》，新歌《無心街》靈感來自台北實際存在的「吳興街」，他說：「透過比喻及真實街名的諧音，結合失戀的故事背景，創造出一種既現實又虛幻的對比。」MV中他化身「無心頹廢男」，來回跑百米，苦笑說：「為了趕上從嘉義回台北的高鐵，連收工都在跑步，還好平常有在做跑步訓練。」

邱鋒澤計畫舉辦小型巡演當成送給自己的生日禮物。（原音娛樂提供）邱鋒澤計畫舉辦小型巡演當成送給自己的生日禮物。（原音娛樂提供）

另外邱鋒澤11月22日起展開北中南迷你巡迴音樂會，當成送給自己的生日禮物，購票可洽KKTIX。

