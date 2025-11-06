日本網美外表亮麗 曬閨房照驚呆百萬人

日本網美あめ。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網美あめ經常在社群分享自己的美照，感覺她呼吸過的空氣都變甜了，沒想到日前她在網路上曬出自己的閨房，3張照片嚇壞百萬網友，大驚：「根本住在垃圾屋」。あめ的房間照片更吸引了超過500萬人次瀏覽。

あめ發文：「是憂鬱讓房間凌亂；還是房間凌亂讓人憂鬱？」（翻攝自X）

「是憂鬱讓房間凌亂；還是房間凌亂讓人憂鬱？」あめ上傳了自己房間的照片，僅僅3張，就讓人驚掉下巴。從她發布的照片看起來，房間從玄關就堆滿垃圾，廚房和臥室也都是亂七八糟的雜物，瓦斯爐布滿食物殘渣，很難想像一個漂漂亮亮的女生竟然住在這種房子裡。

網友質疑あめ是放假照片故意炒話題，不過她也在YouTube上傳整理房間的影片，證明自己真的住在垃圾堆。巨大反差讓網友忍不住說「直接找清潔公司吧」、「這個房間太炸裂了」。

あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）

