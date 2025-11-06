自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本網美外表亮麗 曬閨房照驚呆百萬人

日本網美あめ。（翻攝自X）日本網美あめ。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本網美あめ經常在社群分享自己的美照，感覺她呼吸過的空氣都變甜了，沒想到日前她在網路上曬出自己的閨房，3張照片嚇壞百萬網友，大驚：「根本住在垃圾屋」。あめ的房間照片更吸引了超過500萬人次瀏覽。

あめ發文：「是憂鬱讓房間凌亂；還是房間凌亂讓人憂鬱？」（翻攝自X）あめ發文：「是憂鬱讓房間凌亂；還是房間凌亂讓人憂鬱？」（翻攝自X）

「是憂鬱讓房間凌亂；還是房間凌亂讓人憂鬱？」あめ上傳了自己房間的照片，僅僅3張，就讓人驚掉下巴。從她發布的照片看起來，房間從玄關就堆滿垃圾，廚房和臥室也都是亂七八糟的雜物，瓦斯爐布滿食物殘渣，很難想像一個漂漂亮亮的女生竟然住在這種房子裡。

網友質疑あめ是放假照片故意炒話題，不過她也在YouTube上傳整理房間的影片，證明自己真的住在垃圾堆。巨大反差讓網友忍不住說「直接找清潔公司吧」、「這個房間太炸裂了」。

あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）

あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）

あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）あめ的房間亂得跟垃圾屋一樣。（翻攝自X）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中