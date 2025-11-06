自由電子報
娛樂 最新消息

向太狠批王家衛「是個屁」 李立群見縫補刀：根本不懂什麼叫宗師

李立群一直都滿活躍於網路。（資料照，記者胡舜翔攝）李立群一直都滿活躍於網路。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港名導王家衛自《繁花》後風波不斷，昔日助理古二陸續曝光劇組內部錄音，內容涉及王家衛與編劇秦雯的對話，他在錄音中批評唐嫣「很裝」，甚至為了讓她難堪，特地要求助理安排金融課老師比她更早到場；還暗酸陳道明「陰陽同體」，種種發言讓他一向神祕的文藝形象瞬間崩塌。

對此，「向太」陳嵐在直播中火力全開，直嗆王家衛「他是個屁，沒有張叔平他什麼都不是！」底下更釣出李立群留言補刀：「《一代宗師》也找過我。」

向太昨指王家衛「沒有張叔平根本撐不起來」，並表示自己絕不會錄用這樣的導演，甚至把影壇的衰退也歸咎他一份：「現在電影這麼沒落，他也要負點責任。」李立群更在留言中再度開酸：「那部片也找過我，但酬勞太少我沒接。王家衛根本不懂什麼叫宗師，看完整部電影，也找不到宗師，因為他自己看不到。」

李立群稱王家衛「根本不懂什麼叫宗師」。（翻攝自微博）李立群稱王家衛「根本不懂什麼叫宗師」。（翻攝自微博）

此外，向太還爆料王家衛「對員工刻薄」，對演員從不給高酬勞，「他明明很有錢，不知道錢都去哪裡了。」替演員們抱不平：「汪小姐（唐嫣）演得很好，入戲又敬業，私下怎樣你沒資格講。」而王家衛至今尚未回應此話題。

