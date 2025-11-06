自由電子報
娛樂 最新消息

王傳一神回「偷看iPad」 婚姻信任論爆笑押中「粿王」地獄梗

王傳一（左）今與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會。（記者胡舜翔攝）王傳一（左）今與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「粿粿」江瑋琳婚內出軌「王子」邱勝翊。王傳一今（6日）與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會，被問到「婚姻信任」這題，他結婚8年、育有兩女，談起夫妻相處超坦然，直說婚姻最重要的就是信任，「不然很難維持」。

王傳一結婚8年、育有兩女，直說婚姻最重要的就是信任。（記者胡舜翔攝）王傳一結婚8年、育有兩女，直說婚姻最重要的就是信任。（記者胡舜翔攝）

王傳一透露，太太平常忙著帶小孩，生活很單純，他反而會鼓勵老婆每一、兩個月去參加高爾夫球隊聚會「透透氣」。球隊男女參半、還會一起出國都很正常，他也都放心。只是出國通常都夫妻同行，因為「小女兒才2歲多還離不開媽媽」，能一起就盡量一起。

王傳一與老婆都知道彼此手機密碼，但彼此信任不會檢查。（記者胡舜翔攝）王傳一與老婆都知道彼此手機密碼，但彼此信任不會檢查。（記者胡舜翔攝）

被問到「如果老婆叫你不要跟，她自己出國可不可以？」王傳一搞笑甩一句：「我會先偷看她的iPad！」大開「粿王事件」的地獄梗，他強調與老婆都知道彼此手機密碼，但「不會檢查啦，這是信任」。他提到自己以前出書《內心戲》時就寫過感情觀：信任比什麼都重要。太太當年看了那本書，覺得他說得很好，兩人也一直照這個原則走到現在，「所以我們到現在為止，彼此非常信任」。

王傳一笑說現在吻戲變少了，但只要有事前一定會報備。（記者胡舜翔攝）王傳一笑說現在吻戲變少了，但只要有事前一定會報備。（記者胡舜翔攝）

拍戲部分，王傳一笑說現在吻戲變少了，但只要有事前一定會報備，如果老婆覺得不舒服就請她不要看。沒想到家裡最嚴格的是大女兒，還會替媽媽盯緊緊，「她說爸爸拍親吻戲要罰錢，一次1000元，還會幫忙算次數」，他也補充，太太現在其實比較常追韓劇，對他的戲「看不看都還好」。

