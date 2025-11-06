自由電子報
娛樂 最新消息

阿翔外景出意外！後空翻「蛋蛋的哀傷」崩潰哀嚎

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》與來賓檸檬、秀秀子日前來到充滿文化底蘊的台中南屯。節目開場，眾人合力穿著木屐登場，楊繡惠分享：「踩木屐是件非常有歷史感的事，要好好珍惜！」她進一步解釋：「南屯古名為犁頭店，流傳著一句俗諺：『穿木屐，躦鯪鯉，吃肉粽，配麻芛。』相傳端午節時，居民會穿上木屐敲打地面，喚醒象徵豐收的『鯪鯉』，這也成為南屯獨有的端午民俗活動。」

檸檬（左起）、秀秀子、籃籃、楊繡惠以及阿翔。（民視提供）檸檬（左起）、秀秀子、籃籃、楊繡惠以及阿翔。（民視提供）

接著，眾人化身「007特務」，來挑戰飛簷走壁的感覺，隨著音樂響起，瑜珈老師在牆壁上展現高難度動作，旋轉跳躍、倒掛一氣呵成，看得所有人驚呼連連。瑜珈達人羅羅表示：「這是全台唯一的牆舞，是在國外只有特技舞團才可做的運動，但為了讓大家都能感受飛簷走壁的樂趣，所以將此引進並創新成人人都可體驗的瑜珈運動。」

老師更分享早期他們可都是在真正的水泥牆上做練習，撞到都會疼痛瘀青，因此如今獨創『軟牆』，不管怎麼撞都不會痛！此話一出，籃籃迫不及待拉著阿翔去「試撞」，不僅不會痛，甚至還會反彈，逗得所有人哈哈大笑，也迫不及待上牆學習！阿翔與楊繡惠首先上牆體驗，掛在半空中時，達人要求楊繡惠來個後空翻，沒想到楊繡惠一臉囧婉拒說：「我才不理妳」，讓全場笑翻。

阿翔體驗牆舞直喊褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」。（民視提供）阿翔體驗牆舞直喊褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」。（民視提供）

在一旁的阿翔學習的非常快，但卻一臉尷尬詢問達人，這真的有男生來練這個牆舞嗎？他哀怨的說這褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」，但還是咬著牙跟著達人在半空後空翻，讓全場歡呼。於是阿翔玩心大起，邊唱郭富城的歌邊後空翻，結果安全繩卡的太緊，痛得阿翔大喊「小兄弟救我！」籃籃趕緊讓他踩肩緩解。

阿翔體驗牆舞直喊褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」。（民視提供）阿翔體驗牆舞直喊褲襠卡得很緊有「蛋蛋的哀傷」。（民視提供）

沒想籃籃竟心生一計，詢問可否讓他掛在阿翔腳上盪出？羅羅老師解答，在此的繩索都經過拉力測試，最重能承受600公斤。檸檬、秀秀子聽到也立刻抱上阿翔的腳，沒想到因掛了太多人，讓阿翔立刻崩潰急喊：「好痛！」現場笑成一片，效果拉滿，最後只好換上有舞蹈基礎的檸檬、秀秀子挑戰一段牆舞編舞。

