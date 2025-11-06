自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王傳一自豪拍《莒光園地》 4字喊話閃兵藝人

王傳一（左）、朱德剛今出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會。（記者胡舜翔攝）王傳一（左）、朱德剛今出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王傳一今（6日）出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》記者會，搭檔朱德剛一出場，就先問一句：「你當兵沒？」時事梗引起全場大笑。朱德剛補刀表示，是擔心排練許久演出臨時夭折，笑說：「突然靈光乍現，先問一下嘛！免得到時候正式演出沒人。」

朱德剛（右）一出場，王傳一（左）就先問：「你當兵沒？」（記者胡舜翔攝）朱德剛（右）一出場，王傳一（左）就先問：「你當兵沒？」（記者胡舜翔攝）

談到近來的藝人閃兵風波，王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單，他說自己因為念研究所比較晚服役，但一切都照規矩走，「我爸在榮總當醫師，他非常清楚我的體位，一直跟我說：『時間到了就去當兵。』」當時還能折抵軍訓課，所以他只服役11個月。

王傳一（左）分享自己當兵經歷。（記者胡舜翔攝）王傳一（左）分享自己當兵經歷。（記者胡舜翔攝）

王傳一分享，當時在湖口服役，是「炮塔保養士」，專門修砲。他還被藝宣大隊徵調，2、3週就拍一部《莒光園地》，「拍戲完全不輕鬆，我還要跟工作人員一起搬軌道」，他也因此跑遍全台軍營，包括左營軍港、嘉義水上機場、鶯歌等，「一般人根本沒機會進去，算是超特別的經驗」，坦言自己入伍前「比較躁動」，但軍中規範與團體生活讓他成熟不少，「對我後來拍戲幫助很大」。

王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單就寄到家。（記者胡舜翔攝）王傳一回憶自己2008年拍完《痞子英雄》就收到兵單就寄到家。（記者胡舜翔攝）

王傳一也表明自己沒有家族性遺傳疾病，打趣說：「我爸有一些皮膚病、禿頭，但我都沒有。」至於有閃兵藝人供稱是透過友人與閃兵集團首腦陳志明做接洽，被問當年入伍前有沒有人來接頭，王傳一秒回：「完全沒有！」喊話涉案者「就是面對」，態度清楚明快。

朱德剛當了整整3年半的憲兵。（記者胡舜翔攝）朱德剛當了整整3年半的憲兵。（記者胡舜翔攝）

相比之下，朱德剛當了整整3年半的憲兵，還在蔣經國時代服役，透露自己民國74年入伍，「還碰到蔣經國總統過世，那時紅色警戒很緊張」，他說每當蔣經國要去圓山飯店剪頭髮，就會出動部隊帶著191步槍去搜索爆裂物，「這是一個大時代的故事，年輕的時候有很多事情歷歷在目」，王傳一聽完忍不住補充：「剛哥是軍事狂人，他的儀態真的有憲兵的味道。」

兩人其實是在拍《莒光園地》時，由樊光耀牽線認識。王傳一坦言一直很佩服朱德剛的相聲功力，也從他身上學到許多。

王傳一出道23年首度跨界挑戰說相聲。（記者胡舜翔攝）王傳一出道23年首度跨界挑戰說相聲。（記者胡舜翔攝）

「一哥」王傳一出道23年首度跨界挑戰說相聲，邀來相聲界有著「一哥」地位的大師朱德剛合作一圓年少時夢想，兩位「一哥」全新搭檔組相聲，擦出前所未有的喜劇火花，宣告將於2026年2月28日推出首部相聲脫口秀作品《壹加一剛好比三小》全台巡迴公演，結合戲劇節奏與相聲巧思，為相聲界注入全新話題及能量。

王傳一（左）、朱德剛以「好好說話」和「說說好話」的主題延伸，加入各自對社會的觀察及自身生活體驗。（記者胡舜翔攝）王傳一（左）、朱德剛以「好好說話」和「說說好話」的主題延伸，加入各自對社會的觀察及自身生活體驗。（記者胡舜翔攝）

首次同台「開講」兩人特別以「好好說話」和「說說好話」的主題延伸，更加入各自對社會的觀察及自身生活體驗，佐以融合戲劇表演、時事幽默與生活吐槽橋段，透過舞台上兩人「較勁交鋒」的全新風格形式呈現，一舉打造出最接地氣又爆笑的跨界舞台盛宴，勢必成為明年春天最爆笑、最顛覆傳統的相聲話題之作。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中