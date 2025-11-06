自由電子報
娛樂 最新消息

藍心湄喜迎60歲！生日趴「以為到男模會館」嘉賓排開全是大咖

香蜜拉（順時針方向起）、陶晶瑩、陳美鳳、關穎、藍心湄及吳依霖齊聚慶生。（翻攝自IG）香蜜拉（順時針方向起）、陶晶瑩、陳美鳳、關穎、藍心湄及吳依霖齊聚慶生。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕《女人我最大》時尚教主藍心湄即將迎來60歲生日，關穎特地提前為她暖壽，更邀來陳美鳳、林心如、許瑋甯、陶晶瑩、香蜜拉與吳依霖齊聚慶生，場面更是星光熠熠。有趣的是，藍心湄當場以幽默口吻表示「餐廳暗到以為是男模會館！」讓全場笑翻，也讓關穎直呼「下次一定安排妥當！」

藍心湄60歲壽宴選在氣氛夢幻的日式料理餐廳舉辦，現場以彩色水母燈飾點綴，宛如置身海洋世界，眾人享用頂級海鮮盛宴，藍心湄氣場全開，親自與主廚及員工一一舉杯敬酒，展現教主風範。值得一提的是，由於現場燈光整體偏暗，藍心湄幽默笑說「暗到以為是男模會館！」

陳美鳳（順時針方向起）、林心如、關穎、葉徐郁潔、許瑋甯提前為藍心湄慶生。（翻攝自IG）陳美鳳（順時針方向起）、林心如、關穎、葉徐郁潔、許瑋甯提前為藍心湄慶生。（翻攝自IG）

事後，關穎也發文向藍心湄道賀，「祝心湄姐30+30生日大壽大大大大大快樂！」還笑稱下次一定會「安排妥當！」藍心湄則暖心回覆「親愛的謝謝妳！」網友們也紛紛由衷獻上祝福，「這場壽宴好浮誇又溫馨」、「教主果然魅力無法擋！」

